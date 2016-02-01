​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2016)

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5972
|1 Евро
|1.7326
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|1.1295
|1 Аргентинское песо
|0.1150
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.3993
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4348
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1005
|100 Вон Республики Корея
|0.1330
|1 Чешская крона
|0.064
|100 Чилийских песо
|0.2239
|1 Китайский юань
|0.2428
|1 Датская крона
|0.2322
|1 Грузинский лари
|0.6473
|1 Гонконгский доллар
|0.2052
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2778
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1864
|1 Швейцарский франк
|1.5631
|1 Израильский шекель
|0.4032
|1 Канадский доллар
|1.1407
|1 Кувейтский динар
|5.2640
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1058
|1 Малазийский ринггит
|0.3844
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0783
|1 Египетский фунт
|0.2040
|1 Норвежская крона
|0.1842
|100 Узбекских сум
|0.0564
|1 Польский злотый
|0.3917
|1 Сингапурский доллар
|1.1221
|1 Саудовский риал
|0.4269
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2049
|1 Турецкая лира
|0.5395
|1 Тайваньский доллар
|0.0479
|1 Таджикский сомони
|0.2036
|1 Новый туркменский манат
|0.4700
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.3173
|1 Новозеландский доллар
|1.0351
|Золото (1 унция)
|1775,7670
|Серебро (1 унция)
|22,8671
|Платина (1 унция)
|1383,1752
|Палладий (1 унция)
|800,1972
Economic DepartmentАвтор новости
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