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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2016)

    1 Доллар США - 1.5972 маната

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5972
    1 Евро 1.7326
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 1.1295
    1 Аргентинское песо 0.1150
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.3993
    1 Дирхам ОАЭ 0.4348
    1 Южноафриканский рэнд 0.1005
    100 Вон Республики Корея 0.1330
    1 Чешская крона 0.064
    100 Чилийских песо 0.2239
    1 Китайский юань 0.2428
    1 Датская крона 0.2322
    1 Грузинский лари 0.6473
    1 Гонконгский доллар 0.2052
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.2778
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1864
    1 Швейцарский франк 1.5631
    1 Израильский шекель 0.4032
    1 Канадский доллар 1.1407
    1 Кувейтский динар 5.2640
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1058
    1 Малазийский ринггит 0.3844
    1 Мексиканское песо 0.0879
    1 Молдавский лей 0.0783
    1 Египетский фунт 0.2040
    1 Норвежская крона 0.1842
    100 Узбекских сум 0.0564
    1 Польский злотый 0.3917
    1 Сингапурский доллар 1.1221
    1 Саудовский риал 0.4269
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2049
    1 Турецкая лира 0.5395
    1 Тайваньский доллар 0.0479
    1 Таджикский сомони 0.2036
    1 Новый туркменский манат 0.4700
    1 Украинская гривна 0.0623
    100 Японских йен 1.3173
    1 Новозеландский доллар 1.0351
    Золото (1 унция) 1775,7670
    Серебро (1 унция) 22,8671
    Платина (1 унция) 1383,1752
    Палладий (1 унция) 800,1972

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