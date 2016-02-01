​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.02.2016)

1 февраля, 2016 09:36

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.5972 1 Евро 1.7326 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 1.1295 1 Аргентинское песо 0.1150 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.3993 1 Дирхам ОАЭ 0.4348 1 Южноафриканский рэнд 0.1005 100 Вон Республики Корея 0.1330 1 Чешская крона 0.064 100 Чилийских песо 0.2239 1 Китайский юань 0.2428 1 Датская крона 0.2322 1 Грузинский лари 0.6473 1 Гонконгский доллар 0.2052 1 Индийская рупия 0.0236 1 Английский фунт стерлингов 2.2778 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1864 1 Швейцарский франк 1.5631 1 Израильский шекель 0.4032 1 Канадский доллар 1.1407 1 Кувейтский динар 5.2640 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1058 1 Малазийский ринггит 0.3844 1 Мексиканское песо 0.0879 1 Молдавский лей 0.0783 1 Египетский фунт 0.2040 1 Норвежская крона 0.1842 100 Узбекских сум 0.0564 1 Польский злотый 0.3917 1 Сингапурский доллар 1.1221 1 Саудовский риал 0.4269 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2049 1 Турецкая лира 0.5395 1 Тайваньский доллар 0.0479 1 Таджикский сомони 0.2036 1 Новый туркменский манат 0.4700 1 Украинская гривна 0.0623 100 Японских йен 1.3173 1 Новозеландский доллар 1.0351 Золото (1 унция) 1775,7670 Серебро (1 унция) 22,8671 Платина (1 унция) 1383,1752 Палладий (1 унция) 800,1972