Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2016)

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,7959 маната. Курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0259 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6381 1 Евро 1.7959 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.2535 1 Аргентинское песо 0.1080 1 Белорусский рубль 0.8588 1 Бразильский реал 0.5121 1 Дирхам ОАЭ 0.4460 1 Южноафриканский рэнд 0.1215 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.2509 1 Китайский юань 0.2418 1 Датская крона 0.2415 1 Грузинский лари 0.6840 1 Гонконгский доллар 0.2112 1 Индийская рупия 0.0246 1 Английский фунт стерлингов 2.0034 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1811 1 Швейцарский франк 1.6554 1 Израильский шекель 0.4267 1 Канадский доллар 1.2212 1 Кувейтский динар 5.4063 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1086 1 Малазийский ринггит 0.3911 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0819 1 Египетский фунт 0.1845 1 Норвежская крона 0.1981 100 Узбекских сум 0.0529 1 Польский злотый 0.4171 1 Сингапурский доллар 1.1775 1 Саудовский риал 0.4368 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2505 1 Турецкая лира 0.5288 1 Тайваньский доллар 0.0519 1 Таджикский сомони 0.2077 1 Новый туркменский манат 0.4687 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5618 1 Новозеландский доллар 1.1730 Золото (1 унция) 2083,36632 Серебро (1 унция) 29,2909 Платина (1 унция) 1598,7856 Палладий (1 унция) 1002,5172