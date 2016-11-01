 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2016)

    1 доллар США - 1,6381 маната

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6381 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,7959 маната. Курс рубля упал на 0,39%, составив 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6381
    1 Евро 1.7959
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2535
    1 Аргентинское песо 0.1080
    1 Белорусский рубль 0.8588
    1 Бразильский реал 0.5121
    1 Дирхам ОАЭ 0.4460
    1 Южноафриканский рэнд 0.1215
    100 Вон Республики Корея 0.1436
    1 Чешская крона 0.0665
    100 Чилийских песо 0.2509
    1 Китайский юань 0.2418
    1 Датская крона 0.2415
    1 Грузинский лари 0.6840
    1 Гонконгский доллар 0.2112
    1 Индийская рупия 0.0246
    1 Английский фунт стерлингов 2.0034
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1811
    1 Швейцарский франк 1.6554
    1 Израильский шекель 0.4267
    1 Канадский доллар 1.2212
    1 Кувейтский динар 5.4063
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.3911
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0819
    1 Египетский фунт 0.1845
    1 Норвежская крона 0.1981
    100 Узбекских сум 0.0529
    1 Польский злотый 0.4171
    1 Сингапурский доллар 1.1775
    1 Саудовский риал 0.4368
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2505
    1 Турецкая лира 0.5288
    1 Тайваньский доллар 0.0519
    1 Таджикский сомони 0.2077
    1 Новый туркменский манат 0.4687
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5618
    1 Новозеландский доллар 1.1730
    Золото (1 унция) 2083,36632
    Серебро (1 унция) 29,2909
    Платина (1 унция) 1598,7856
    Палладий (1 унция) 1002,5172

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi