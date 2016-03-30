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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2016)

    1 доллар - 1,5586 маната

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,96% и составил 1,5586 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7608 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5586
    1 Евро 1.7608
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.1870
    1 Аргентинское песо 0.1065
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4287
    1 Дирхам ОАЭ 0.4244
    1 Южноафриканский рэнд 0.1025
    100 Вон Республики Корея 0.1351
    1 Чешская крона 0.0651
    100 Чилийских песо 0.2292
    1 Китайский юань 0.2403
    1 Датская крона 0.2362
    1 Грузинский лари 0.6604
    1 Гонконгский доллар 0.2010
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2403
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1902
    1 Швейцарский франк 1.6130
    1 Израильский шекель 0.4094
    1 Канадский доллар 1.1915
    1 Кувейтский динар 5.1635
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0216
    100 Ливанских фунтов 0.1034
    1 Малазийский ринггит 0.3937
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.0796
    1 Египетский фунт 0.1755
    1 Норвежская крона 0.1858
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4142
    1 Сингапурский доллар 1.1499
    1 Саудовский риал 0.4156
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1658
    1 Турецкая лира 0.5480
    1 Тайваньский доллар 0.0481
    1 Таджикский сомони 0.1980
    1 Новый туркменский манат 0.4596
    1 Украинская гривна 0.0591
    100 Японских йен 1.3857
    1 Новозеландский доллар 1.0665
    Золото (1 унция) 1910,8436
    Серебро (1 унция) 23,8622
    Платина (1 унция) 1477,5528
    Палладий (1 унция) 882,1676
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