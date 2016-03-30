​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2016)

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,96% и составил 1,5586 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7608 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5586
|1 Евро
|1.7608
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1870
|1 Аргентинское песо
|0.1065
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4287
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4244
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1025
|100 Вон Республики Корея
|0.1351
|1 Чешская крона
|0.0651
|100 Чилийских песо
|0.2292
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2362
|1 Грузинский лари
|0.6604
|1 Гонконгский доллар
|0.2010
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2403
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1902
|1 Швейцарский франк
|1.6130
|1 Израильский шекель
|0.4094
|1 Канадский доллар
|1.1915
|1 Кувейтский динар
|5.1635
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0216
|100 Ливанских фунтов
|0.1034
|1 Малазийский ринггит
|0.3937
|1 Мексиканское песо
|0.0899
|1 Молдавский лей
|0.0796
|1 Египетский фунт
|0.1755
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4142
|1 Сингапурский доллар
|1.1499
|1 Саудовский риал
|0.4156
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1658
|1 Турецкая лира
|0.5480
|1 Тайваньский доллар
|0.0481
|1 Таджикский сомони
|0.1980
|1 Новый туркменский манат
|0.4596
|1 Украинская гривна
|0.0591
|100 Японских йен
|1.3857
|1 Новозеландский доллар
|1.0665
|Золото (1 унция)
|1910,8436
|Серебро (1 унция)
|23,8622
|Платина (1 унция)
|1477,5528
|Палладий (1 унция)
|882,1676
Tural İbadlıАвтор новости
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