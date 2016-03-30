​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2016)

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,96% и составил 1,5586 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7608 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,44% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5586 1 Евро 1.7608 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1870 1 Аргентинское песо 0.1065 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4287 1 Дирхам ОАЭ 0.4244 1 Южноафриканский рэнд 0.1025 100 Вон Республики Корея 0.1351 1 Чешская крона 0.0651 100 Чилийских песо 0.2292 1 Китайский юань 0.2403 1 Датская крона 0.2362 1 Грузинский лари 0.6604 1 Гонконгский доллар 0.2010 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2403 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1902 1 Швейцарский франк 1.6130 1 Израильский шекель 0.4094 1 Канадский доллар 1.1915 1 Кувейтский динар 5.1635 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1034 1 Малазийский ринггит 0.3937 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.0796 1 Египетский фунт 0.1755 1 Норвежская крона 0.1858 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4142 1 Сингапурский доллар 1.1499 1 Саудовский риал 0.4156 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1658 1 Турецкая лира 0.5480 1 Тайваньский доллар 0.0481 1 Таджикский сомони 0.1980 1 Новый туркменский манат 0.4596 1 Украинская гривна 0.0591 100 Японских йен 1.3857 1 Новозеландский доллар 1.0665 Золото (1 унция) 1910,8436 Серебро (1 унция) 23,8622 Платина (1 унция) 1477,5528 Палладий (1 унция) 882,1676