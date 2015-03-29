Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2015)

29 марта, 2015 10:05

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0484 1 Евро 1.1416 1 Российский рубль 0.0181 1 Австралийский доллар 0.8128 1 Аргентинское песо 0.1190 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3226 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0870 100 Вон Республики Корея 0.0950 1 Чешская крона 0.0415 100 Чилийских песо 0.1683 1 Китайский юань 0.1687 1 Датская крона 0.1528 1 Грузинский лари 0.4710 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский Фунт стерлинг 1.5599 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1221 1 Швейцарский франк 1.0900 1 Израильский шекель 0.2640 1 Канадский доллар 0.8314 1 Кувейтский динар 3.4965 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2846 1 Мексиканское песо 0.0688 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1383 1 Норвежская крона 0.1315 100 Узбекских сум 0.0422 1 Польский злотый 0.2785 1 Сингапурский доллар 0.7656 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4533 1 Турецкая лира 0.4016 1 Тайваньский доллар 0.0335 1 Таджикский сомони 0.1833 1 Новый Туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0447 100 Японских йен 0.8800 1 Новозеландский доллар 0.7934 Золото (1 унция) 1256,56 Серебро (1 унция) 17,77785 Платина (1 унция) 1193,08 Палладий (1 унция) 777,0217