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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2015)

    1 евро - 1,1416 манат

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0484
    1 Евро 1.1416
    1 Российский рубль 0.0181
    1 Австралийский доллар 0.8128
    1 Аргентинское песо 0.1190
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3226
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0870
    100 Вон Республики Корея 0.0950
    1 Чешская крона 0.0415
    100 Чилийских песо 0.1683
    1 Китайский юань 0.1687
    1 Датская крона 0.1528
    1 Грузинский лари 0.4710
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский Фунт стерлинг 1.5599
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1221
    1 Швейцарский франк 1.0900
    1 Израильский шекель 0.2640
    1 Канадский доллар 0.8314
    1 Кувейтский динар 3.4965
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2846
    1 Мексиканское песо 0.0688
    1 Молдавский лей 0.0568
    1 Египетский фунт 0.1383
    1 Норвежская крона 0.1315
    100 Узбекских сум 0.0422
    1 Польский злотый 0.2785
    1 Сингапурский доллар 0.7656
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4533
    1 Турецкая лира 0.4016
    1 Тайваньский доллар 0.0335
    1 Таджикский сомони 0.1833
    1 Новый Туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0447
    100 Японских йен 0.8800
    1 Новозеландский доллар 0.7934
    Золото (1 унция) 1256,56
    Серебро (1 унция) 17,77785
    Платина (1 унция) 1193,08
    Палладий (1 унция) 777,0217
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