Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2015)

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0498
|1 Евро
|1.1419
|1 Российский рубль
|0.0203
|1 Австралийский доллар
|0.8256
|1 Аргентинское песо
|0.1178
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3599
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0873
|100 Вон Республики Корея
|0.0981
|1 Чешская крона
|0.0415
|100 Чилийских песо
|0.1719
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1530
|1 Грузинский лари
|0.4585
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0166
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5987
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1219
|1 Швейцарский франк
|1.0997
|1 Израильский шекель
|0.2699
|1 Канадский доллар
|0.8675
|1 Кувейтский динар
|3.4754
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0175
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2951
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1357
|100 Узбекских сум
|0.0418
|1 Польский злотый
|0.2863
|1 Сингапурский доллар
|0.7898
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4573
|1 Турецкая лира
|0.3916
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1711
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8816
|1 Новозеландский доллар
|0.8006
|Золото (1 унция)
|1259,7600
|Серебро (1 унция)
|17,1537
|Платина (1 унция)
|1181,0250
|Палладий (1 унция)
|814,6448
Tural İbadlıАвтор новости
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