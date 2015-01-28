Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2015)

28 января, 2015 11:58

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8892 1 Российский рубль 0.0117 1 Австралийский доллар 0.6269 1 Аргентинское песо 0.0909 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.3049 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0723 1 Чешская крона 0.0319 100 Чилийских песо 0.1258 1 Китайский юань 0.1256 1 Датская крона 0.1195 1 Грузинский лари 0.3896 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.1895 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0955 1 Швейцарский франк 0.8673 1 Израильский шекель 0.1988 1 Канадский доллар 0.6308 1 Кувейтский динар 2.6575 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2166 1 Мексиканское песо 0.0536 1 Молдавский лей 0.0448 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1009 100 Узбекских сум 0.0322 1 Польский злотый 0.2099 1 Сингапурский доллар 0.5800 1 Саудовский риял 0.2087 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1035 1 Турецкая лира 0.3315 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1421 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0495 100 Японских йен 0.6639 1 Новозеландский доллар 0.5841 Золото (1 унция) 1010.6994 Серебро (1 унция) 14.0960 Платина (1 унция) 989.9128 Палладий (1 унция) 610.2632