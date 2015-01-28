 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2015)

    1 евро - 0,8892 манат

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8892
    1 Российский рубль 0.0117
    1 Австралийский доллар 0.6269
    1 Аргентинское песо 0.0909
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.3049
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0677
    100 Вон Республики Корея 0.0723
    1 Чешская крона 0.0319
    100 Чилийских песо 0.1258
    1 Китайский юань 0.1256
    1 Датская крона 0.1195
    1 Грузинский лари 0.3896
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.1895
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0955
    1 Швейцарский франк 0.8673
    1 Израильский шекель 0.1988
    1 Канадский доллар 0.6308
    1 Кувейтский динар 2.6575
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2166
    1 Мексиканское песо 0.0536
    1 Молдавский лей 0.0448
    1 Египетский фунт 0.1054
    1 Норвежская крона 0.1009
    100 Узбекских сум 0.0322
    1 Польский злотый 0.2099
    1 Сингапурский доллар 0.5800
    1 Саудовский риял 0.2087
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1035
    1 Турецкая лира 0.3315
    1 Тайваньский доллар 0.0251
    1 Таджикский сомони 0.1421
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0495
    100 Японских йен 0.6639
    1 Новозеландский доллар 0.5841
    Золото (1 унция) 1010.6994
    Серебро (1 унция) 14.0960
    Платина (1 унция) 989.9128
    Палладий (1 унция) 610.2632
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi