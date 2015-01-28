Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2015)

Баку. 28 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8892
|1 Российский рубль
|0.0117
|1 Австралийский доллар
|0.6269
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.3049
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0677
|100 Вон Республики Корея
|0.0723
|1 Чешская крона
|0.0319
|100 Чилийских песо
|0.1258
|1 Китайский юань
|0.1256
|1 Датская крона
|0.1195
|1 Грузинский лари
|0.3896
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1895
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0955
|1 Швейцарский франк
|0.8673
|1 Израильский шекель
|0.1988
|1 Канадский доллар
|0.6308
|1 Кувейтский динар
|2.6575
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0130
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2166
|1 Мексиканское песо
|0.0536
|1 Молдавский лей
|0.0448
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1009
|100 Узбекских сум
|0.0322
|1 Польский злотый
|0.2099
|1 Сингапурский доллар
|0.5800
|1 Саудовский риял
|0.2087
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1035
|1 Турецкая лира
|0.3315
|1 Тайваньский доллар
|0.0251
|1 Таджикский сомони
|0.1421
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0495
|100 Японских йен
|0.6639
|1 Новозеландский доллар
|0.5841
|Золото (1 унция)
|1010.6994
|Серебро (1 унция)
|14.0960
|Платина (1 унция)
|989.9128
|Палладий (1 унция)
|610.2632
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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