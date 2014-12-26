Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2014)

1 рубль - 0,0148 маната

26 декабря, 2014 10:33

https://report.az/storage/news/8c9f783f985e7cb00e57d3339a6fb7ae/6e5bce1a-197a-4014-9326-efe7039b6f88_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9582 1 Российский рубль 0.0148 1 Австралийский доллар 0.6375 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2910 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0675 100 Вон Республики Корея 0.0714 1 Чешская крона 0.0345 100 Чилийских песо 0.1289 1 Китайский юань 0.1264 1 Датская крона 0.1288 1 Грузинский лари 0.4210 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0123 1 Английский фунт стерлингов 1.2203 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1007 1 Швейцарский франк 0.7970 1 Израильский шекель 0.1998 1 Канадский доллар 0.6753 1 Кувейтский динар 2.6795 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2776 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2249 1 Мексиканское песо 0.0533 1 Молдавский лей 0.0501 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1054 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2204 1 Сингапурский доллар 0.5933 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1366 1 Турецкая лира 0.3379 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6526 1 Новозеландский доллар 0.6074 Золото (1 унция) 929.0316 Серебро (1 унция) 12.5230 Платина (1 унция) 946.9198 Палладий (1 унция) 638.5212 Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/