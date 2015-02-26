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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2015)

    Евро подорожал, а золото подешевело

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0501
    1 Евро 1.1942
    1 Российский рубль 0.0171
    1 Австралийский доллар 0.8251
    1 Аргентинское песо 0.1205
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3653
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0916
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0436
    100 Чилийских песо 0.1702
    1 Китайский юань 0.1678
    1 Датская крона 0.1599
    1 Грузинский лари 0.4651
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0170
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6329
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1267
    1 Швейцарский франк 0.1060
    1 Израильский шекель 0.2660
    1 Канадский доллар 0.8450
    1 Кувейтский динар 3.5502
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0699
    1 Малазийский ринггит 0.2919
    1 Мексиканское песо 0.0703
    1 Молдавский лей 0.0569
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1394
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.2871
    1 Сингапурский доллар 0.7757
    1 Саудовский риял 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4845
    1 Турецкая лира 0.4222
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1899
    1 Новый Туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0374
    100 Японских йен 0.8828
    1 Новозеландский доллар 0.7951
    Золото (1 унция) 1265,1080
    Серебро (1 унция) 17,4212
    Платина (1 унция) 1224,4166
    Палладий (1 унция) 843,2303
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