Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2015)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0501
|1 Евро
|1.1942
|1 Российский рубль
|0.0171
|1 Австралийский доллар
|0.8251
|1 Аргентинское песо
|0.1205
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3653
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0916
|100 Вон Республики Корея
|0.0956
|1 Чешская крона
|0.0436
|100 Чилийских песо
|0.1702
|1 Китайский юань
|0.1678
|1 Датская крона
|0.1599
|1 Грузинский лари
|0.4651
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0170
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6329
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1267
|1 Швейцарский франк
|0.1060
|1 Израильский шекель
|0.2660
|1 Канадский доллар
|0.8450
|1 Кувейтский динар
|3.5502
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0699
|1 Малазийский ринггит
|0.2919
|1 Мексиканское песо
|0.0703
|1 Молдавский лей
|0.0569
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1394
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2871
|1 Сингапурский доллар
|0.7757
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4845
|1 Турецкая лира
|0.4222
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1899
|1 Новый Туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0374
|100 Японских йен
|0.8828
|1 Новозеландский доллар
|0.7951
|Золото (1 унция)
|1265,1080
|Серебро (1 унция)
|17,4212
|Платина (1 унция)
|1224,4166
|Палладий (1 унция)
|843,2303
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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