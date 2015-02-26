Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2015)

26 февраля, 2015 12:38

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0501 1 Евро 1.1942 1 Российский рубль 0.0171 1 Австралийский доллар 0.8251 1 Аргентинское песо 0.1205 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3653 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0916 100 Вон Республики Корея 0.0956 1 Чешская крона 0.0436 100 Чилийских песо 0.1702 1 Китайский юань 0.1678 1 Датская крона 0.1599 1 Грузинский лари 0.4651 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0170 1 Английский Фунт стерлинг 1.6329 100 Индонезийских рупий 0.0082 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1267 1 Швейцарский франк 0.1060 1 Израильский шекель 0.2660 1 Канадский доллар 0.8450 1 Кувейтский динар 3.5502 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0699 1 Малазийский ринггит 0.2919 1 Мексиканское песо 0.0703 1 Молдавский лей 0.0569 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1394 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.2871 1 Сингапурский доллар 0.7757 1 Саудовский риял 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4845 1 Турецкая лира 0.4222 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1899 1 Новый Туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0374 100 Японских йен 0.8828 1 Новозеландский доллар 0.7951 Золото (1 унция) 1265,1080 Серебро (1 унция) 17,4212 Платина (1 унция) 1224,4166 Палладий (1 унция) 843,2303