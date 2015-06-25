Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2015)

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0482
|1 Евро
|1.1755
|1 Российский рубль
|0.0192
|1 Австралийский доллар
|0.8118
|1 Аргентинское песо
|0.1156
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3381
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0863
|100 Вон Республики Корея
|0.0945
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1655
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1576
|1 Грузинский лари
|0.4640
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6457
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1273
|1 Швейцарский франк
|1.1230
|1 Израильский шекель
|0.2798
|1 Канадский доллар
|0.8473
|1 Кувейтский динар
|3.4676
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2789
|1 Мексиканское песо
|0.0676
|1 Молдавский лей
|0.0558
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1338
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2816
|1 Сингапурский доллар
|0.7808
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4742
|1 Турецкая лира
|0.3916
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0480
|100 Японских йен
|0.8478
|1 Новозеландский доллар
|0.7252
|Золото (1 унция)
|1230,3248
|Серебро (1 унция)
|16,6873
|Платина (1 унция)
|1118,4294
|Палладий (1 унция)
|733,7400
Tural İbadlıАвтор новости
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