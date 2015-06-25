Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2015)

25 июня, 2015 10:19

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0482 1 Евро 1.1755 1 Российский рубль 0.0192 1 Австралийский доллар 0.8118 1 Аргентинское песо 0.1156 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3381 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0863 100 Вон Республики Корея 0.0945 1 Чешская крона 0.0432 100 Чилийских песо 0.1655 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1576 1 Грузинский лари 0.4640 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6457 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1273 1 Швейцарский франк 1.1230 1 Израильский шекель 0.2798 1 Канадский доллар 0.8473 1 Кувейтский динар 3.4676 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2789 1 Мексиканское песо 0.0676 1 Молдавский лей 0.0558 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1338 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2816 1 Сингапурский доллар 0.7808 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4742 1 Турецкая лира 0.3916 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0480 100 Японских йен 0.8478 1 Новозеландский доллар 0.7252 Золото (1 унция) 1230,3248 Серебро (1 унция) 16,6873 Платина (1 унция) 1118,4294 Палладий (1 унция) 733,7400