Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2014)

24 декабря, 2014 10:33

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9547 1 Российский рубль 0.0144 1 Австралийский доллар 0.6361 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2911 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0673 100 Вон Республики Корея 0.0711 1 Чешская крона 0.0345 100 Чилийских песо 0.1286 1 Китайский юань 0.1259 1 Датская крона 0.1283 1 Грузинский лари 0.4155 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.2169 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1008 1 Швейцарский франк 0.7941 1 Израильский шекель 0.1996 1 Канадский доллар 0.6752 1 Кувейтский динар 2.6794 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2765 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2243 1 Мексиканское песо 0.0531 1 Молдавский лей 0.0501 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1055 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2221 1 Сингапурский доллар 0.5925 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1379 1 Турецкая лира 0.3376 1 Тайваньский доллар 0.0246 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.6515 1 Новозеландский доллар 0.6059 Золото (1 унция) 922.2583 Серебро (1 унция) 12.3809 Платина (1 унция) 927.9452 Палладий (1 унция) 636.1484