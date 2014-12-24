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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2014)

    1 рубль - 0,0144 манатов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9547
    1 Российский рубль 0.0144
    1 Австралийский доллар 0.6361
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.2911
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0673
    100 Вон Республики Корея 0.0711
    1 Чешская крона 0.0345
    100 Чилийских песо 0.1286
    1 Китайский юань 0.1259
    1 Датская крона 0.1283
    1 Грузинский лари 0.4155
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.2169
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1008
    1 Швейцарский франк 0.7941
    1 Израильский шекель 0.1996
    1 Канадский доллар 0.6752
    1 Кувейтский динар 2.6794
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0133
    1 Литовский лит 0.2765
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2243
    1 Мексиканское песо 0.0531
    1 Молдавский лей 0.0501
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1055
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2221
    1 Сингапурский доллар 0.5925
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1379
    1 Турецкая лира 0.3376
    1 Тайваньский доллар 0.0246
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.6515
    1 Новозеландский доллар 0.6059
    Золото (1 унция) 922.2583
    Серебро (1 унция) 12.3809
    Платина (1 унция) 927.9452
    Палладий (1 унция) 636.1484
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