Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2015)

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0501
|1 Евро
|1.1906
|1 Российский рубль
|0.0165
|1 Австралийский доллар
|0.8162
|1 Аргентинское песо
|0.1207
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3648
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0900
|100 Вон Республики Корея
|0.0947
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1685
|1 Китайский юань
|0.1679
|1 Датская крона
|0.1597
|1 Грузинский лари
|0.4785
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6216
|100 Индонезийских рупий
|0.0082
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1247
|1 Швейцарский франк
|0.1053
|1 Израильский шекель
|0.2683
|1 Канадский доллар
|0.8336
|1 Кувейтский динар
|3.5499
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2895
|1 Мексиканское песо
|0.0695
|1 Молдавский лей
|0.0568
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1378
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2848
|1 Сингапурский доллар
|0.7718
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4813
|1 Турецкая лира
|0.4244
|1 Тайваньский доллар
|0.0333
|1 Таджикский сомони
|0.1898
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0375
|100 Японских йен
|0.8820
|1 Новозеландский доллар
|0.7848
|Золото (1 унция)
|1264,8455
|Серебро (1 унция)
|17,1166
|Платина (1 унция)
|1221,2663
|Палладий (1 унция)
|822,2283
Economic DepartmentАвтор новости
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