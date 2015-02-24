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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2015)

    1 доллар - 1,0501 манат, 1 евро - 1,1906 манат, 1 рубль - 0,0165 манат

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0501
    1 Евро 1.1906
    1 Российский рубль 0.0165
    1 Австралийский доллар 0.8162
    1 Аргентинское песо 0.1207
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3648
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0900
    100 Вон Республики Корея 0.0947
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1685
    1 Китайский юань 0.1679
    1 Датская крона 0.1597
    1 Грузинский лари 0.4785
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.6216
    100 Индонезийских рупий 0.0082
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1247
    1 Швейцарский франк 0.1053
    1 Израильский шекель 0.2683
    1 Канадский доллар 0.8336
    1 Кувейтский динар 3.5499
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2895
    1 Мексиканское песо 0.0695
    1 Молдавский лей 0.0568
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1378
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.2848
    1 Сингапурский доллар 0.7718
    1 Саудовский риял 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4813
    1 Турецкая лира 0.4244
    1 Тайваньский доллар 0.0333
    1 Таджикский сомони 0.1898
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0375
    100 Японских йен 0.8820
    1 Новозеландский доллар 0.7848
    Золото (1 унция) 1264,8455
    Серебро (1 унция) 17,1166
    Платина (1 унция) 1221,2663
    Палладий (1 унция) 822,2283
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