Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2015)

24 февраля, 2015 10:03

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0501 1 Евро 1.1906 1 Российский рубль 0.0165 1 Австралийский доллар 0.8162 1 Аргентинское песо 0.1207 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3648 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0900 100 Вон Республики Корея 0.0947 1 Чешская крона 0.0434 100 Чилийских песо 0.1685 1 Китайский юань 0.1679 1 Датская крона 0.1597 1 Грузинский лари 0.4785 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.6216 100 Индонезийских рупий 0.0082 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1247 1 Швейцарский франк 0.1053 1 Израильский шекель 0.2683 1 Канадский доллар 0.8336 1 Кувейтский динар 3.5499 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0171 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2895 1 Мексиканское песо 0.0695 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1378 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.2848 1 Сингапурский доллар 0.7718 1 Саудовский риял 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4813 1 Турецкая лира 0.4244 1 Тайваньский доллар 0.0333 1 Таджикский сомони 0.1898 1 Новый туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0375 100 Японских йен 0.8820 1 Новозеландский доллар 0.7848 Золото (1 унция) 1264,8455 Серебро (1 унция) 17,1166 Платина (1 унция) 1221,2663 Палладий (1 унция) 822,2283