​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2015)

23 января, 2015 10:00

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8897 1 Российский рубль 0.0122 1 Австралийский доллар 0.6269 1 Аргентинское песо 0.0910 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.3047 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0687 100 Вон Республики Корея 0.0724 1 Чешская крона 0.0319 100 Чилийских песо 0.1256 1 Китайский юань 0.1260 1 Датская крона 0.1195 1 Грузинский лари 0.3927 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.1761 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0952 1 Швейцарский франк 0.8995 1 Израильский шекель 0.1983 1 Канадский доллар 0.6329 1 Кувейтский динар 2.6554 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2176 1 Мексиканское песо 0.0536 1 Молдавский лей 0.0459 1 Египетский фунт 0.1060 1 Норвежская крона 0.1026 100 Узбекских сум 0.0323 1 Польский злотый 0.2093 1 Сингапурский доллар 0.5856 1 Саудовский риял 0.2088 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1163 1 Турецкая лира 0.3369 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1418 1 Новый туркменский манат 0.2203 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6615 1 Новозеландский доллар 0.5876 Золото (1 унция) 1016.3863 Серебро (1 унция) 14.3624 Платина (1 унция) 1003.2476 Палладий (1 унция) 600.8504