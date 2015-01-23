​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2015)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8897
|1 Российский рубль
|0.0122
|1 Австралийский доллар
|0.6269
|1 Аргентинское песо
|0.0910
|100 Белорусских рублей
|0.0052
|1 Бразильский реал
|0.3047
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0687
|100 Вон Республики Корея
|0.0724
|1 Чешская крона
|0.0319
|100 Чилийских песо
|0.1256
|1 Китайский юань
|0.1260
|1 Датская крона
|0.1195
|1 Грузинский лари
|0.3927
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1761
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0952
|1 Швейцарский франк
|0.8995
|1 Израильский шекель
|0.1983
|1 Канадский доллар
|0.6329
|1 Кувейтский динар
|2.6554
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2176
|1 Мексиканское песо
|0.0536
|1 Молдавский лей
|0.0459
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1026
|100 Узбекских сум
|0.0323
|1 Польский злотый
|0.2093
|1 Сингапурский доллар
|0.5856
|1 Саудовский риял
|0.2088
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1163
|1 Турецкая лира
|0.3369
|1 Тайваньский доллар
|0.0251
|1 Таджикский сомони
|0.1418
|1 Новый туркменский манат
|0.2203
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6615
|1 Новозеландский доллар
|0.5876
|Золото (1 унция)
|1016.3863
|Серебро (1 унция)
|14.3624
|Платина (1 унция)
|1003.2476
|Палладий (1 унция)
|600.8504
Tural İbadlıАвтор новости
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