Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2014)

22 декабря, 2014 10:18

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9602 1 Российский рубль 0.0135 1 Австралийский доллар 0.6403 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2949 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0716 1 Чешская крона 0.0348 100 Чилийских песо 0.1284 1 Китайский юань 0.1260 1 Датская крона 0.1291 1 Грузинский лари 0.4177 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.2272 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1015 1 Швейцарский франк 0.7979 1 Израильский шекель 0.1997 1 Канадский доллар 0.6763 1 Кувейтский динар 2.6813 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 1 Литовский лит 0.2784 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2249 1 Мексиканское песо 0.0537 1 Молдавский лей 0.0504 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1065 100 Узбекских сум 0.0325 1 Польский злотый 0.2252 1 Сингапурский доллар 0.5949 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1402 1 Турецкая лира 0.3386 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6562 1 Новозеландский доллар 0.6079 Золото (1 унция) 937.7502 Серебро (1 унция) 12.5837 Платина (1 унция) 938.9268 Палладий (1 унция) 623.5980