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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2015)

    1 доллар - 1,0486 манат

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0486
    1 Евро 1.1662
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8276
    1 Аргентинское песо 0.1170
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3488
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0886
    100 Вон Республики Корея 0.0958
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1736
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1563
    1 Грузинский лари 0.4589
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6309
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1258
    1 Швейцарский франк 1.1225
    1 Израильский шекель 0.2709
    1 Канадский доллар 0.8601
    1 Кувейтский динар 3.4720
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2908
    1 Мексиканское песо 0.0691
    1 Молдавский лей 0.0591
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1387
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2854
    1 Сингапурский доллар 0.7850
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4696
    1 Турецкая лира 0.4068
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1667
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0505
    100 Японских йен 0.8654
    1 Новозеландский доллар 0.7682
    Золото (1 унция) 1269,3303
    Серебро (1 унция) 18,0045
    Платина (1 унция) 1209,0358
    Палладий (1 унция) 828,9566
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