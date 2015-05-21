​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2015)

21 мая, 2015 10:02

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0486 1 Евро 1.1662 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8276 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3488 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0886 100 Вон Республики Корея 0.0958 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1736 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1563 1 Грузинский лари 0.4589 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6309 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1258 1 Швейцарский франк 1.1225 1 Израильский шекель 0.2709 1 Канадский доллар 0.8601 1 Кувейтский динар 3.4720 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2908 1 Мексиканское песо 0.0691 1 Молдавский лей 0.0591 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1387 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2854 1 Сингапурский доллар 0.7850 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4696 1 Турецкая лира 0.4068 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1667 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0505 100 Японских йен 0.8654 1 Новозеландский доллар 0.7682 Золото (1 унция) 1269,3303 Серебро (1 унция) 18,0045 Платина (1 унция) 1209,0358 Палладий (1 унция) 828,9566