​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2015)

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0486
|1 Евро
|1.1662
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8276
|1 Аргентинское песо
|0.1170
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3488
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0886
|100 Вон Республики Корея
|0.0958
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1736
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1563
|1 Грузинский лари
|0.4589
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6309
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1258
|1 Швейцарский франк
|1.1225
|1 Израильский шекель
|0.2709
|1 Канадский доллар
|0.8601
|1 Кувейтский динар
|3.4720
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2908
|1 Мексиканское песо
|0.0691
|1 Молдавский лей
|0.0591
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1387
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2854
|1 Сингапурский доллар
|0.7850
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4696
|1 Турецкая лира
|0.4068
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1667
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японских йен
|0.8654
|1 Новозеландский доллар
|0.7682
|Золото (1 унция)
|1269,3303
|Серебро (1 унция)
|18,0045
|Платина (1 унция)
|1209,0358
|Палладий (1 унция)
|828,9566
Tural İbadlıАвтор новости
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