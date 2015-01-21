Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2015)

1 евро - 0,9070 манат

21 января, 2015 09:59

https://report.az/storage/news/0314e428c44fd97913eefae087a52400/a2911cfe-8556-4c88-966d-6acf71b2d5d0_292.jpg Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9070 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6441 1 Аргентинское песо 0.0911 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.3000 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0724 1 Чешская крона 0.0325 100 Чилийских песо 0.1247 1 Китайский юань 0.1262 1 Датская крона 0.1220 1 Грузинский лари 0.4047 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1888 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0957 1 Швейцарский франк 0.8981 1 Израильский шекель 0.1992 1 Канадский доллар 0.6489 1 Кувейтский динар 2.6673 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2165 1 Мексиканское песо 0.0536 1 Молдавский лей 0.0458 1 Египетский фунт 0.1075 1 Норвежская крона 0.1021 100 Узбекских сум 0.0323 1 Польский злотый 0.2093 1 Сингапурский доллар 0.5866 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1138 1 Турецкая лира 0.3342 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1426 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6654 1 Новозеландский доллар 0.6009 Золото (1 унция) 1010.0710 Серебро (1 унция) 14.1859 Платина (1 унция) 993.8348 Палладий (1 унция) 610.2632