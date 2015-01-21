Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2015)

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9070
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6441
|1 Аргентинское песо
|0.0911
|100 Белорусских рублей
|0.0052
|1 Бразильский реал
|0.3000
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0677
|100 Вон Республики Корея
|0.0724
|1 Чешская крона
|0.0325
|100 Чилийских песо
|0.1247
|1 Китайский юань
|0.1262
|1 Датская крона
|0.1220
|1 Грузинский лари
|0.4047
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1888
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0957
|1 Швейцарский франк
|0.8981
|1 Израильский шекель
|0.1992
|1 Канадский доллар
|0.6489
|1 Кувейтский динар
|2.6673
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2165
|1 Мексиканское песо
|0.0536
|1 Молдавский лей
|0.0458
|1 Египетский фунт
|0.1075
|1 Норвежская крона
|0.1021
|100 Узбекских сум
|0.0323
|1 Польский злотый
|0.2093
|1 Сингапурский доллар
|0.5866
|1 Саудовский риял
|0.2089
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1138
|1 Турецкая лира
|0.3342
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1426
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6654
|1 Новозеландский доллар
|0.6009
|Золото (1 унция)
|1010.0710
|Серебро (1 унция)
|14.1859
|Платина (1 унция)
|993.8348
|Палладий (1 унция)
|610.2632
Tural İbadlıАвтор новости