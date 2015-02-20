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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2015)

    1 доллар - 0,7862 манат

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7862
    1 Евро 0.8934
    1 Российский рубль 0.0127
    1 Австралийский доллар 0.6138
    1 Аргентинское песо 0.0904
    100 Белорусских рублей 0.0052
    1 Бразильский реал 0.2743
    1 Дирхам ОАЭ 0.2141
    1 Южноафриканский рэнд 0.0674
    100 Вон Республики Корея 0.0707
    1 Чешская крона 0.0326
    100 Чилийских песо 0.1269
    1 Китайский юань 0.1257
    1 Датская крона 0.1200
    1 Грузинский лари 0.3649
    1 Гонконгский доллар 0.1014
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.2127
    100 Индонезийских рупий 0.0061
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0933
    1 Швейцарский франк 0.8278
    1 Израильский шекель 0.2045
    1 Канадский доллар 0.6298
    1 Кувейтский динар 2.6576
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0128
    100 Ливанских фунтов 0.0523
    1 Малазийский ринггит 0.2172
    1 Мексиканское песо 0.0524
    1 Молдавский лей 0.0413
    1 Египетский фунт 0.1030
    1 Норвежская крона 0.1036
    100 Узбекских сум 0.0320
    1 Польский злотый 0.2142
    1 Сингапурский доллар 0.5784
    1 Саудовский риял 0.2096
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1127
    1 Турецкая лира 0.3199
    1 Тайваньский доллар 0.0248
    1 Таджикский сомони 0.1420
    1 Новый туркменский манат 0.2247
    1 Украинская гривна 0.0289
    100 Японских йен 0.6611
    1 Новозеландский доллар 0.5920
    Золото (1 унция) 950,9089
    Серебро (1 унция) 12,9543
    Платина (1 унция) 919,8540
    Палладий (1 унция) 614,0222
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