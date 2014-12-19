|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9631
|1 Российский рубль
|0.0129
|1 Австралийский доллар
|0.6420
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.2946
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0679
|100 Вон Республики Корея
|0.0712
|1 Чешская крона
|0.0349
|100 Чилийских песо
|0.1277
|1 Китайский юань
|0.1260
|1 Датская крона
|0.1294
|1 Грузинский лари
|0.4133
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2280
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1020
|1 Швейцарский франк
|0.7994
|1 Израильский шекель
|0.1991
|1 Канадский доллар
|0.6776
|1 Кувейтский динар
|2.6813
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2791
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2256
|1 Мексиканское песо
|0.0538
|1 Молдавский лей
|0.0503
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1061
|100 Узбекских сум
|0.0325
|1 Польский злотый
|0.2265
|1 Сингапурский доллар
|0.5970
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1426
|1 Турецкая лира
|0.3375
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6578
|1 Новозеландский доллар
|0.6115
|Золото (1 унция)
|940.4956
|Серебро (1 унция)
|12.4773
|Платина (1 унция)
|945.2020
|Палладий (1 унция)
|620.4604
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2014)
Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/
Economic DepartmentАвтор новости
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