Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2014)

19 декабря, 2014 10:00

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9631 1 Российский рубль 0.0129 1 Австралийский доллар 0.6420 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2946 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0679 100 Вон Республики Корея 0.0712 1 Чешская крона 0.0349 100 Чилийских песо 0.1277 1 Китайский юань 0.1260 1 Датская крона 0.1294 1 Грузинский лари 0.4133 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.2280 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1020 1 Швейцарский франк 0.7994 1 Израильский шекель 0.1991 1 Канадский доллар 0.6776 1 Кувейтский динар 2.6813 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2791 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2256 1 Мексиканское песо 0.0538 1 Молдавский лей 0.0503 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1061 100 Узбекских сум 0.0325 1 Польский злотый 0.2265 1 Сингапурский доллар 0.5970 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1426 1 Турецкая лира 0.3375 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6578 1 Новозеландский доллар 0.6115 Золото (1 унция) 940.4956 Серебро (1 унция) 12.4773 Платина (1 унция) 945.2020 Палладий (1 унция) 620.4604 Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/