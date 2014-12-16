Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2014)

16 декабря, 2014 10:12

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9772 1 Российский рубль 0.0129 1 Австралийский доллар 0.6456 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2910 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0670 100 Вон Республики Корея 0.0721 1 Чешская крона 0.0354 100 Чилийских песо 0.1267 1 Китайский юань 0.1256 1 Датская крона 0.1313 1 Грузинский лари 0.4240 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.2278 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1029 1 Швейцарский франк 0.8036 1 Израильский шекель 0.2000 1 Канадский доллар 0.6738 1 Кувейтский динар 2.6894 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2825 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2245 1 Мексиканское песо 0.0532 1 Молдавский лей 0.0509 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1053 100 Узбекских сум 0.0325 1 Польский злотый 0.2334 1 Сингапурский доллар 0.5996 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1465 1 Турецкая лира 0.3328 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6685 1 Новозеландский доллар 0.6078 Золото (1 унция) 948.6566 Серебро (1 унция) 13.7331 Платина (1 унция) 950.8140 Палладий (1 унция) 636.2295