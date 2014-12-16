Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2014)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9772
|1 Российский рубль
|0.0129
|1 Австралийский доллар
|0.6456
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.2910
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0670
|100 Вон Республики Корея
|0.0721
|1 Чешская крона
|0.0354
|100 Чилийских песо
|0.1267
|1 Китайский юань
|0.1256
|1 Датская крона
|0.1313
|1 Грузинский лари
|0.4240
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2278
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1029
|1 Швейцарский франк
|0.8036
|1 Израильский шекель
|0.2000
|1 Канадский доллар
|0.6738
|1 Кувейтский динар
|2.6894
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2825
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2245
|1 Мексиканское песо
|0.0532
|1 Молдавский лей
|0.0509
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1053
|100 Узбекских сум
|0.0325
|1 Польский злотый
|0.2334
|1 Сингапурский доллар
|0.5996
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1465
|1 Турецкая лира
|0.3328
|1 Тайваньский доллар
|0.0251
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6685
|1 Новозеландский доллар
|0.6078
|Золото (1 унция)
|948.6566
|Серебро (1 унция)
|13.7331
|Платина (1 унция)
|950.8140
|Палладий (1 унция)
|636.2295
Tural İbadlıАвтор новости
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