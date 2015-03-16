Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2015)

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0487
|1 Евро
|1.1019
|1 Российский рубль
|0.0169
|1 Австралийский доллар
|0.8013
|1 Аргентинское песо
|0.1194
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3228
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0843
|100 Вон Республики Корея
|0.0925
|1 Чешская крона
|0.0403
|100 Чилийских песо
|0.1641
|1 Китайский юань
|0.1675
|1 Датская крона
|0.1478
|1 Грузинский лари
|0.4789
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5472
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1205
|1 Швейцарский франк
|1.0415
|1 Израильский шекель
|0.2594
|1 Канадский доллар
|0.8189
|1 Кувейтский динар
|3.4942
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0170
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2826
|1 Мексиканское песо
|0.0677
|1 Молдавский лей
|0.0579
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1278
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.2653
|1 Сингапурский доллар
|0.7530
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4377
|1 Турецкая лира
|0.3988
|1 Тайваньский доллар
|0.0331
|1 Таджикский сомони
|0.1898
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0481
|100 Японских йен
|0.8645
|1 Новозеландский доллар
|0.7717
|Золото (1 унция)
|1215,92
|Серебро (1 унция)
|16,4488
|Платина (1 унция)
|1173,36
|Палладий (1 унция)
|829,4693
Tural İbadlıАвтор новости