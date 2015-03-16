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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2015)

    1 евро - 1,1019 манат

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0487
    1 Евро 1.1019
    1 Российский рубль 0.0169
    1 Австралийский доллар 0.8013
    1 Аргентинское песо 0.1194
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3228
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0843
    100 Вон Республики Корея 0.0925
    1 Чешская крона 0.0403
    100 Чилийских песо 0.1641
    1 Китайский юань 0.1675
    1 Датская крона 0.1478
    1 Грузинский лари 0.4789
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5472
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1205
    1 Швейцарский франк 1.0415
    1 Израильский шекель 0.2594
    1 Канадский доллар 0.8189
    1 Кувейтский динар 3.4942
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0170
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2826
    1 Мексиканское песо 0.0677
    1 Молдавский лей 0.0579
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1278
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.2653
    1 Сингапурский доллар 0.7530
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4377
    1 Турецкая лира 0.3988
    1 Тайваньский доллар 0.0331
    1 Таджикский сомони 0.1898
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0481
    100 Японских йен 0.8645
    1 Новозеландский доллар 0.7717
    Золото (1 унция) 1215,92
    Серебро (1 унция) 16,4488
    Платина (1 унция) 1173,36
    Палладий (1 унция) 829,4693
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