Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2015)

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0472
|1 Евро
|1.1946
|1 Российский рубль
|0.0209
|1 Австралийский доллар
|0.8447
|1 Аргентинское песо
|0.1170
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3498
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2851
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0886
|100 Вон Республики Корея
|0.0964
|1 Чешская крона
|0.0435
|100 Чилийских песо
|0.1761
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1600
|1 Грузинский лари
|0.4391
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6517
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1271
|1 Швейцарский франк
|1.1470
|1 Израильский шекель
|0.2742
|1 Канадский доллар
|0.8732
|1 Кувейтский динар
|3.4800
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0178
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2936
|1 Мексиканское песо
|0.0693
|1 Молдавский лей
|0.0592
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1421
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2935
|1 Сингапурский доллар
|0.7927
|1 Саудовский риял
|0.2792
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4875
|1 Турецкая лира
|0.4034
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1665
|1 Новый туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0511
|100 Японских йен
|0.8775
|1 Новозеландский доллар
|0.7829
|Золото (1 унция)
|1282,8200
|Серебро (1 унция)
|18,1166
|Платина (1 унция)
|1206,3744
|Палладий (1 унция)
|815,7688
Tural İbadlıАвтор новости
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