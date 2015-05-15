Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2015)

15 мая, 2015 09:54

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0472 1 Евро 1.1946 1 Российский рубль 0.0209 1 Австралийский доллар 0.8447 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3498 1 Дирхам ОАЭ 0.2851 1 Южноафриканский рэнд 0.0886 100 Вон Республики Корея 0.0964 1 Чешская крона 0.0435 100 Чилийских песо 0.1761 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1600 1 Грузинский лари 0.4391 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6517 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1271 1 Швейцарский франк 1.1470 1 Израильский шекель 0.2742 1 Канадский доллар 0.8732 1 Кувейтский динар 3.4800 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0178 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2936 1 Мексиканское песо 0.0693 1 Молдавский лей 0.0592 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1421 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2935 1 Сингапурский доллар 0.7927 1 Саудовский риял 0.2792 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4875 1 Турецкая лира 0.4034 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1665 1 Новый туркменский манат 0.2992 1 Украинская гривна 0.0511 100 Японских йен 0.8775 1 Новозеландский доллар 0.7829 Золото (1 унция) 1282,8200 Серебро (1 унция) 18,1166 Платина (1 унция) 1206,3744 Палладий (1 унция) 815,7688