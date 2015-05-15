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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2015)

    1 доллар - 1,0472 манат

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0472
    1 Евро 1.1946
    1 Российский рубль 0.0209
    1 Австралийский доллар 0.8447
    1 Аргентинское песо 0.1170
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3498
    1 Дирхам ОАЭ 0.2851
    1 Южноафриканский рэнд 0.0886
    100 Вон Республики Корея 0.0964
    1 Чешская крона 0.0435
    100 Чилийских песо 0.1761
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1600
    1 Грузинский лари 0.4391
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6517
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1271
    1 Швейцарский франк 1.1470
    1 Израильский шекель 0.2742
    1 Канадский доллар 0.8732
    1 Кувейтский динар 3.4800
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0178
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2936
    1 Мексиканское песо 0.0693
    1 Молдавский лей 0.0592
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1421
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2935
    1 Сингапурский доллар 0.7927
    1 Саудовский риял 0.2792
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4875
    1 Турецкая лира 0.4034
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1665
    1 Новый туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0511
    100 Японских йен 0.8775
    1 Новозеландский доллар 0.7829
    Золото (1 унция) 1282,8200
    Серебро (1 унция) 18,1166
    Платина (1 унция) 1206,3744
    Палладий (1 унция) 815,7688
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