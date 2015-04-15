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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2015)

    1 доллар - 1,0511 манат

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0511
    1 Евро 1.1167
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 0.7976
    1 Аргентинское песо 0.1186
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3424
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0873
    100 Вон Республики Корея 0.0958
    1 Чешская крона 0.0409
    100 Чилийских песо 0.1713
    1 Китайский юань 0.1693
    1 Датская крона 0.1495
    1 Грузинский лари 0.4677
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5508
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1197
    1 Швейцарский франк 1.0781
    1 Израильский шекель 0.2650
    1 Канадский доллар 0.8413
    1 Кувейтский динар 3.4801
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2824
    1 Мексиканское песо 0.0688
    1 Молдавский лей 0.0590
    1 Египетский фунт 0.1378
    1 Норвежская крона 0.1318
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2781
    1 Сингапурский доллар 0.7707
    1 Саудовский риял 0.2803
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4410
    1 Турецкая лира 0.3910
    1 Тайваньский доллар 0.0336
    1 Таджикский сомони 0.1746
    1 Новый туркменский манат 0.3004
    1 Украинская гривна 0.0478
    100 Японских йен 0.8779
    1 Новозеландский доллар 0.7902
    Золото (1 унция) 1255,8017
    Серебро (1 унция) 16,9542
    Платина (1 унция) 1205,6117
    Палладий (1 унция) 798,8360
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