​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2015)

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0511
|1 Евро
|1.1167
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|0.7976
|1 Аргентинское песо
|0.1186
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3424
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0873
|100 Вон Республики Корея
|0.0958
|1 Чешская крона
|0.0409
|100 Чилийских песо
|0.1713
|1 Китайский юань
|0.1693
|1 Датская крона
|0.1495
|1 Грузинский лари
|0.4677
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5508
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1197
|1 Швейцарский франк
|1.0781
|1 Израильский шекель
|0.2650
|1 Канадский доллар
|0.8413
|1 Кувейтский динар
|3.4801
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2824
|1 Мексиканское песо
|0.0688
|1 Молдавский лей
|0.0590
|1 Египетский фунт
|0.1378
|1 Норвежская крона
|0.1318
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2781
|1 Сингапурский доллар
|0.7707
|1 Саудовский риял
|0.2803
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4410
|1 Турецкая лира
|0.3910
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1746
|1 Новый туркменский манат
|0.3004
|1 Украинская гривна
|0.0478
|100 Японских йен
|0.8779
|1 Новозеландский доллар
|0.7902
|Золото (1 унция)
|1255,8017
|Серебро (1 унция)
|16,9542
|Платина (1 унция)
|1205,6117
|Палладий (1 унция)
|798,8360
Economic DepartmentАвтор новости