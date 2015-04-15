​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2015)

15 апреля, 2015 09:56

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0511 1 Евро 1.1167 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 0.7976 1 Аргентинское песо 0.1186 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3424 1 Дирхам ОАЭ 0.2862 1 Южноафриканский рэнд 0.0873 100 Вон Республики Корея 0.0958 1 Чешская крона 0.0409 100 Чилийских песо 0.1713 1 Китайский юань 0.1693 1 Датская крона 0.1495 1 Грузинский лари 0.4677 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5508 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1197 1 Швейцарский франк 1.0781 1 Израильский шекель 0.2650 1 Канадский доллар 0.8413 1 Кувейтский динар 3.4801 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2824 1 Мексиканское песо 0.0688 1 Молдавский лей 0.0590 1 Египетский фунт 0.1378 1 Норвежская крона 0.1318 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2781 1 Сингапурский доллар 0.7707 1 Саудовский риял 0.2803 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4410 1 Турецкая лира 0.3910 1 Тайваньский доллар 0.0336 1 Таджикский сомони 0.1746 1 Новый туркменский манат 0.3004 1 Украинская гривна 0.0478 100 Японских йен 0.8779 1 Новозеландский доллар 0.7902 Золото (1 унция) 1255,8017 Серебро (1 унция) 16,9542 Платина (1 унция) 1205,6117 Палладий (1 унция) 798,8360