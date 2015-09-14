Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2015)

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0475 манат.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,1891 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,28% - до 0,0154 маната.