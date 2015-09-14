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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2015)

    1 доллар - 1,0475 манат

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0475 манат.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,1891 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,28% - до 0,0154 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0475
    1 Евро 1.1891
    1 Российский рубль 0.0154
    1 Австралийский доллар 0.7424
    1 Аргентинское песо 0.1120
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2705
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0774
    100 Вон Республики Корея 0.0886
    1 Чешская крона 0.0439
    100 Чилийских песо 0.1523
    1 Китайский юань 0.1644
    1 Датская крона 0.1594
    1 Грузинский лари 0.4406
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6181
    100 Индонезийских рупий 0.0073
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1275
    1 Швейцарский франк 1.0821
    1 Израильский шекель 0.2702
    1 Канадский доллар 0.7907
    1 Кувейтский динар 3.4712
    1 Казахстанский тенге 0.0040
    1 Киргизский сом 0.0157
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2427
    1 Мексиканское песо 0.0624
    1 Молдавский лей 0.0542
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1291
    100 Узбекских сум 0.0402
    1 Польский злотый 0.2826
    1 Сингапурский доллар 0.7427
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4750
    1 Турецкая лира 0.3442
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1648
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8606
    1 Новозеландский доллар 0.6613
    Золото (1 унция) 1152,5119
    Серебро (1 унция) 15,2441
    Платина (1 унция) 1017,1225
    Палладий (1 унция) 614,8825
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