Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2015)

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0475 манат.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,1891 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,28% - до 0,0154 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0475
|1 Евро
|1.1891
|1 Российский рубль
|0.0154
|1 Австралийский доллар
|0.7424
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2705
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0774
|100 Вон Республики Корея
|0.0886
|1 Чешская крона
|0.0439
|100 Чилийских песо
|0.1523
|1 Китайский юань
|0.1644
|1 Датская крона
|0.1594
|1 Грузинский лари
|0.4406
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6181
|100 Индонезийских рупий
|0.0073
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1275
|1 Швейцарский франк
|1.0821
|1 Израильский шекель
|0.2702
|1 Канадский доллар
|0.7907
|1 Кувейтский динар
|3.4712
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0157
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2427
|1 Мексиканское песо
|0.0624
|1 Молдавский лей
|0.0542
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1291
|100 Узбекских сум
|0.0402
|1 Польский злотый
|0.2826
|1 Сингапурский доллар
|0.7427
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4750
|1 Турецкая лира
|0.3442
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8606
|1 Новозеландский доллар
|0.6613
|Золото (1 унция)
|1152,5119
|Серебро (1 унция)
|15,2441
|Платина (1 унция)
|1017,1225
|Палладий (1 унция)
|614,8825
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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