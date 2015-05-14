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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2015)

    1 доллар - 1,0474 манат

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0474
    1 Евро 1.1912
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8510
    1 Аргентинское песо 0.1170
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3446
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0881
    100 Вон Республики Корея 0.0959
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1736
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1595
    1 Грузинский лари 0.4421
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6502
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1274
    1 Швейцарский франк 1.1446
    1 Израильский шекель 0.2732
    1 Канадский доллар 0.8776
    1 Кувейтский динар 3.4773
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2931
    1 Мексиканское песо 0.0686
    1 Молдавский лей 0.0592
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1421
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2908
    1 Сингапурский доллар 0.7929
    1 Саудовский риял 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4767
    1 Турецкая лира 0.3981
    1 Тайваньский доллар 0.0343
    1 Таджикский сомони 0.1665
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0506
    100 Японских йен 0.8791
    1 Новозеландский доллар 0.7889
    Золото (1 унция) 1267,8777
    Серебро (1 унция) 17,9001
    Платина (1 унция) 1197,1782
    Палладий (1 унция) 823,2564
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