Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2015)

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0474
|1 Евро
|1.1912
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8510
|1 Аргентинское песо
|0.1170
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3446
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0881
|100 Вон Республики Корея
|0.0959
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1736
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1595
|1 Грузинский лари
|0.4421
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6502
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1274
|1 Швейцарский франк
|1.1446
|1 Израильский шекель
|0.2732
|1 Канадский доллар
|0.8776
|1 Кувейтский динар
|3.4773
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2931
|1 Мексиканское песо
|0.0686
|1 Молдавский лей
|0.0592
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1421
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2908
|1 Сингапурский доллар
|0.7929
|1 Саудовский риял
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4767
|1 Турецкая лира
|0.3981
|1 Тайваньский доллар
|0.0343
|1 Таджикский сомони
|0.1665
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0506
|100 Японских йен
|0.8791
|1 Новозеландский доллар
|0.7889
|Золото (1 унция)
|1267,8777
|Серебро (1 унция)
|17,9001
|Платина (1 унция)
|1197,1782
|Палладий (1 унция)
|823,2564
Tural İbadlıАвтор новости
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