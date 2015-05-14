Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2015)

14 мая, 2015 09:52

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0474 1 Евро 1.1912 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8510 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3446 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0881 100 Вон Республики Корея 0.0959 1 Чешская крона 0.0433 100 Чилийских песо 0.1736 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1595 1 Грузинский лари 0.4421 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6502 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1274 1 Швейцарский франк 1.1446 1 Израильский шекель 0.2732 1 Канадский доллар 0.8776 1 Кувейтский динар 3.4773 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2931 1 Мексиканское песо 0.0686 1 Молдавский лей 0.0592 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1421 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2908 1 Сингапурский доллар 0.7929 1 Саудовский риял 0.2793 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4767 1 Турецкая лира 0.3981 1 Тайваньский доллар 0.0343 1 Таджикский сомони 0.1665 1 Новый туркменский манат 0.2993 1 Украинская гривна 0.0506 100 Японских йен 0.8791 1 Новозеландский доллар 0.7889 Золото (1 унция) 1267,8777 Серебро (1 унция) 17,9001 Платина (1 унция) 1197,1782 Палладий (1 унция) 823,2564