Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2015)

https://report.az/storage/news/012d29c2f8283b18e0392275be1da224/e9dfaef5-f7af-46b0-9b5e-2462bb9ad9a5_292.jpg
Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0514
|1 Евро
|1.1106
|1 Российский рубль
|0.0202
|1 Австралийский доллар
|0.7995
|1 Аргентинское песо
|0.1187
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3366
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2862
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0869
|100 Вон Республики Корея
|0.0959
|1 Чешская крона
|0.0406
|100 Чилийских песо
|0.1703
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1487
|1 Грузинский лари
|0.4679
|1 Гонконгский доллар
|0.1357
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5415
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1191
|1 Швейцарский франк
|1.0755
|1 Израильский шекель
|0.2631
|1 Канадский доллар
|0.8353
|1 Кувейтский динар
|3.4775
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2839
|1 Мексиканское песо
|0.0684
|1 Молдавский лей
|0.0595
|1 Египетский фунт
|0.1378
|1 Норвежская крона
|0.1299
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.2773
|1 Сингапурский доллар
|0.7710
|1 Саудовский риял
|0.2803
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4379
|1 Турецкая лира
|0.3945
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1746
|1 Новый туркменский манат
|0.3005
|1 Украинская гривна
|0.0466
|100 Японских йен
|0.8771
|1 Новозеландский доллар
|0.7850
|Золото (1 унция)
|1260,5233
|Серебро (1 унция)
|17,1483
|Платина (1 унция)
|1213,3156
|Палладий (1 унция)
|819,0406
Economic DepartmentАвтор новости