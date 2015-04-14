Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2015)

1 доллар - 1,0514 манат

14 апреля, 2015 09:50

https://report.az/storage/news/012d29c2f8283b18e0392275be1da224/e9dfaef5-f7af-46b0-9b5e-2462bb9ad9a5_292.jpg Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0514 1 Евро 1.1106 1 Российский рубль 0.0202 1 Австралийский доллар 0.7995 1 Аргентинское песо 0.1187 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3366 1 Дирхам ОАЭ 0.2862 1 Южноафриканский рэнд 0.0869 100 Вон Республики Корея 0.0959 1 Чешская крона 0.0406 100 Чилийских песо 0.1703 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1487 1 Грузинский лари 0.4679 1 Гонконгский доллар 0.1357 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.5415 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1191 1 Швейцарский франк 1.0755 1 Израильский шекель 0.2631 1 Канадский доллар 0.8353 1 Кувейтский динар 3.4775 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2839 1 Мексиканское песо 0.0684 1 Молдавский лей 0.0595 1 Египетский фунт 0.1378 1 Норвежская крона 0.1299 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.2773 1 Сингапурский доллар 0.7710 1 Саудовский риял 0.2803 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4379 1 Турецкая лира 0.3945 1 Тайваньский доллар 0.0336 1 Таджикский сомони 0.1746 1 Новый туркменский манат 0.3005 1 Украинская гривна 0.0466 100 Японских йен 0.8771 1 Новозеландский доллар 0.7850 Золото (1 унция) 1260,5233 Серебро (1 унция) 17,1483 Платина (1 унция) 1213,3156 Палладий (1 унция) 819,0406