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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2015)

    1 доллар - 1,0514 манат

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0514
    1 Евро 1.1106
    1 Российский рубль 0.0202
    1 Австралийский доллар 0.7995
    1 Аргентинское песо 0.1187
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3366
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0869
    100 Вон Республики Корея 0.0959
    1 Чешская крона 0.0406
    100 Чилийских песо 0.1703
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1487
    1 Грузинский лари 0.4679
    1 Гонконгский доллар 0.1357
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.5415
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1191
    1 Швейцарский франк 1.0755
    1 Израильский шекель 0.2631
    1 Канадский доллар 0.8353
    1 Кувейтский динар 3.4775
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2839
    1 Мексиканское песо 0.0684
    1 Молдавский лей 0.0595
    1 Египетский фунт 0.1378
    1 Норвежская крона 0.1299
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.2773
    1 Сингапурский доллар 0.7710
    1 Саудовский риял 0.2803
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4379
    1 Турецкая лира 0.3945
    1 Тайваньский доллар 0.0336
    1 Таджикский сомони 0.1746
    1 Новый туркменский манат 0.3005
    1 Украинская гривна 0.0466
    100 Японских йен 0.8771
    1 Новозеландский доллар 0.7850
    Золото (1 унция) 1260,5233
    Серебро (1 унция) 17,1483
    Платина (1 унция) 1213,3156
    Палладий (1 унция) 819,0406
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