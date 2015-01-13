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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2015)

    1 рубль - 0,0124 манатов

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9283
    1 Российский рубль 0.0124
    1 Австралийский доллар 0.6410
    1 Аргентинское песо 0.0913
    100 Белорусских рублей 0.0055
    1 Бразильский реал 0.2934
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0682
    100 Вон Республики Корея 0.0726
    1 Чешская крона 0.0328
    100 Чилийских песо 0.1272
    1 Китайский юань 0.1265
    1 Датская крона 0.1248
    1 Грузинский лари 0.4078
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.1895
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0972
    1 Швейцарский франк 0.7730
    1 Израильский шекель 0.1994
    1 Канадский доллар 0.6557
    1 Кувейтский динар 2.6676
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0131
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2190
    1 Мексиканское песо 0.0535
    1 Молдавский лей 0.0486
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1014
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2170
    1 Сингапурский доллар 0.5874
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1206
    1 Турецкая лира 0.3432
    1 Тайваньский доллар 0.0247
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6628
    1 Новозеландский доллар 0.6101
    Золото (1 унция) 962.0666
    Серебро (1 унция) 13.1403
    Платина (1 унция) 967.1652
    Палладий (1 унция) 632.2264
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