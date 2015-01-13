Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2015)

13 января, 2015 10:08

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9283 1 Российский рубль 0.0124 1 Австралийский доллар 0.6410 1 Аргентинское песо 0.0913 100 Белорусских рублей 0.0055 1 Бразильский реал 0.2934 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0682 100 Вон Республики Корея 0.0726 1 Чешская крона 0.0328 100 Чилийских песо 0.1272 1 Китайский юань 0.1265 1 Датская крона 0.1248 1 Грузинский лари 0.4078 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1895 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0972 1 Швейцарский франк 0.7730 1 Израильский шекель 0.1994 1 Канадский доллар 0.6557 1 Кувейтский динар 2.6676 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2190 1 Мексиканское песо 0.0535 1 Молдавский лей 0.0486 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1014 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2170 1 Сингапурский доллар 0.5874 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1206 1 Турецкая лира 0.3432 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6628 1 Новозеландский доллар 0.6101 Золото (1 унция) 962.0666 Серебро (1 унция) 13.1403 Платина (1 унция) 967.1652 Палладий (1 унция) 632.2264