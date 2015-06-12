 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2015)

    1 доллар - 1,0479 манат

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1801
    1 Российский рубль 0.0191
    1 Австралийский доллар 0.8121
    1 Аргентинское песо 0.1160
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3391
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0848
    100 Вон Республики Корея 0.0944
    1 Чешская крона 0.0432
    100 Чилийских песо 0.1660
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4661
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6264
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1276
    1 Швейцарский франк 1.1232
    1 Израильский шекель 0.2741
    1 Канадский доллар 0.8533
    1 Кувейтский динар 3.4693
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0176
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2803
    1 Мексиканское песо 0.0683
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1336
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.2854
    1 Сингапурский доллар 0.7795
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4744
    1 Турецкая лира 0.3876
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый Туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0498
    100 Японских йен 0.8487
    1 Новозеландский доллар 0.7356
    Золото (1 унция) 1239,70
    Серебро (1 унция) 16,7636
    Платина (1 унция) 1156,83
    Палладий (1 унция) 781,3771
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi