Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2015)

12 июня, 2015 09:47

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0479 1 Евро 1.1801 1 Российский рубль 0.0191 1 Австралийский доллар 0.8121 1 Аргентинское песо 0.1160 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3391 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0848 100 Вон Республики Корея 0.0944 1 Чешская крона 0.0432 100 Чилийских песо 0.1660 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1582 1 Грузинский лари 0.4661 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6264 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1276 1 Швейцарский франк 1.1232 1 Израильский шекель 0.2741 1 Канадский доллар 0.8533 1 Кувейтский динар 3.4693 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0176 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2803 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1336 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.2854 1 Сингапурский доллар 0.7795 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4744 1 Турецкая лира 0.3876 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый Туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0498 100 Японских йен 0.8487 1 Новозеландский доллар 0.7356 Золото (1 унция) 1239,70 Серебро (1 унция) 16,7636 Платина (1 унция) 1156,83 Палладий (1 унция) 781,3771