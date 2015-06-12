Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2015)

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1801
|1 Российский рубль
|0.0191
|1 Австралийский доллар
|0.8121
|1 Аргентинское песо
|0.1160
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3391
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0848
|100 Вон Республики Корея
|0.0944
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1660
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4661
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6264
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1276
|1 Швейцарский франк
|1.1232
|1 Израильский шекель
|0.2741
|1 Канадский доллар
|0.8533
|1 Кувейтский динар
|3.4693
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0176
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2803
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1336
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.2854
|1 Сингапурский доллар
|0.7795
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4744
|1 Турецкая лира
|0.3876
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый Туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0498
|100 Японских йен
|0.8487
|1 Новозеландский доллар
|0.7356
|Золото (1 унция)
|1239,70
|Серебро (1 унция)
|16,7636
|Платина (1 унция)
|1156,83
|Палладий (1 унция)
|781,3771
Tural İbadlıАвтор новости
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