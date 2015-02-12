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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2015)

    1 евро - 0,8872 манат

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8872
    1 Российский рубль 0.0119
    1 Австралийский доллар 0.6000
    1 Аргентинское песо 0.0904
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.2735
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0662
    100 Вон Республики Корея 0.0707
    1 Чешская крона 0.0321
    100 Чилийских песо 0.1244
    1 Китайский юань 0.1256
    1 Датская крона 0.1192
    1 Грузинский лари 0.3855
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.1938
    100 Индонезийских рупий 0.0061
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0936
    1 Швейцарский франк 0.8438
    1 Израильский шекель 0.2019
    1 Канадский доллар 0.6203
    1 Кувейтский динар 2.6510
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0129
    100 Ливанских фунтов 0.0520
    1 Малазийский ринггит 0.2161
    1 Мексиканское песо 0.0520
    1 Молдавский лей 0.0414
    1 Египетский фунт 0.1035
    1 Норвежская крона 0.1024
    100 Узбекских сум 0.0320
    1 Польский злотый 0.2110
    1 Сингапурский доллар 0.5756
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1051
    1 Турецкая лира 0.3133
    1 Тайваньский доллар 0.0248
    1 Таджикский сомони 0.1452
    1 Новый туркменский манат 0.2241
    1 Украинская гривна 0.0302
    100 Японских йен 0.6521
    1 Новозеландский доллар 0.5755
    Золото (1 унция) 957.56
    Серебро (1 унция) 13.0934
    Платина (1 унция) 936.38
    Палладий (1 унция) 603.7723
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