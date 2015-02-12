Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2015)

12 февраля, 2015 10:11

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8872 1 Российский рубль 0.0119 1 Австралийский доллар 0.6000 1 Аргентинское песо 0.0904 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.2735 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0662 100 Вон Республики Корея 0.0707 1 Чешская крона 0.0321 100 Чилийских песо 0.1244 1 Китайский юань 0.1256 1 Датская крона 0.1192 1 Грузинский лари 0.3855 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1938 100 Индонезийских рупий 0.0061 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0936 1 Швейцарский франк 0.8438 1 Израильский шекель 0.2019 1 Канадский доллар 0.6203 1 Кувейтский динар 2.6510 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0129 100 Ливанских фунтов 0.0520 1 Малазийский ринггит 0.2161 1 Мексиканское песо 0.0520 1 Молдавский лей 0.0414 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.1024 100 Узбекских сум 0.0320 1 Польский злотый 0.2110 1 Сингапурский доллар 0.5756 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1051 1 Турецкая лира 0.3133 1 Тайваньский доллар 0.0248 1 Таджикский сомони 0.1452 1 Новый туркменский манат 0.2241 1 Украинская гривна 0.0302 100 Японских йен 0.6521 1 Новозеландский доллар 0.5755 Золото (1 унция) 957.56 Серебро (1 унция) 13.0934 Платина (1 унция) 936.38 Палладий (1 унция) 603.7723