Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2015)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8872
|1 Российский рубль
|0.0119
|1 Австралийский доллар
|0.6000
|1 Аргентинское песо
|0.0904
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.2735
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0662
|100 Вон Республики Корея
|0.0707
|1 Чешская крона
|0.0321
|100 Чилийских песо
|0.1244
|1 Китайский юань
|0.1256
|1 Датская крона
|0.1192
|1 Грузинский лари
|0.3855
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1938
|100 Индонезийских рупий
|0.0061
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0936
|1 Швейцарский франк
|0.8438
|1 Израильский шекель
|0.2019
|1 Канадский доллар
|0.6203
|1 Кувейтский динар
|2.6510
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0129
|100 Ливанских фунтов
|0.0520
|1 Малазийский ринггит
|0.2161
|1 Мексиканское песо
|0.0520
|1 Молдавский лей
|0.0414
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.1024
|100 Узбекских сум
|0.0320
|1 Польский злотый
|0.2110
|1 Сингапурский доллар
|0.5756
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1051
|1 Турецкая лира
|0.3133
|1 Тайваньский доллар
|0.0248
|1 Таджикский сомони
|0.1452
|1 Новый туркменский манат
|0.2241
|1 Украинская гривна
|0.0302
|100 Японских йен
|0.6521
|1 Новозеландский доллар
|0.5755
|Золото (1 унция)
|957.56
|Серебро (1 унция)
|13.0934
|Платина (1 унция)
|936.38
|Палладий (1 унция)
|603.7723
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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