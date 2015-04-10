Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2015)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0520
|1 Евро
|1.1235
|1 Российский рубль
|0.0203
|1 Австралийский доллар
|0.8104
|1 Аргентинское песо
|0.1190
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3439
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2864
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0882
|100 Вон Республики Корея
|0.0962
|1 Чешская крона
|0.0410
|100 Чилийских песо
|0.1707
|1 Китайский юань
|0.1694
|1 Датская крона
|0.1504
|1 Грузинский лари
|0.4681
|1 Гонконгский доллар
|0.1357
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5482
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0779
|1 Израильский шекель
|0.2658
|1 Канадский доллар
|0.8359
|1 Кувейтский динар
|3.4825
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2887
|1 Мексиканское песо
|0.0697
|1 Молдавский лей
|0.0599
|1 Египетский фунт
|0.1379
|1 Норвежская крона
|0.1301
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2790
|1 Сингапурский доллар
|0.7740
|1 Саудовский риял
|0.2805
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4525
|1 Турецкая лира
|0.4019
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1757
|1 Новый туркменский манат
|0.3006
|1 Украинская гривна
|0.0452
|100 Японских йен
|0.8728
|1 Новозеландский доллар
|0.7974
|Золото (1 унция)
|1256,9296
|Серебро (1 унция)
|17,1055
|Платина (1 унция)
|1222,4240
|Палладий (1 унция)
|800,5720
Economic DepartmentАвтор новости
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