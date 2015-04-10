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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2015)

    Доллар и рубль подорожали, курс евро упал

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0520
    1 Евро 1.1235
    1 Российский рубль 0.0203
    1 Австралийский доллар 0.8104
    1 Аргентинское песо 0.1190
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3439
    1 Дирхам ОАЭ 0.2864
    1 Южноафриканский рэнд 0.0882
    100 Вон Республики Корея 0.0962
    1 Чешская крона 0.0410
    100 Чилийских песо 0.1707
    1 Китайский юань 0.1694
    1 Датская крона 0.1504
    1 Грузинский лари 0.4681
    1 Гонконгский доллар 0.1357
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.5482
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1203
    1 Швейцарский франк 1.0779
    1 Израильский шекель 0.2658
    1 Канадский доллар 0.8359
    1 Кувейтский динар 3.4825
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2887
    1 Мексиканское песо 0.0697
    1 Молдавский лей 0.0599
    1 Египетский фунт 0.1379
    1 Норвежская крона 0.1301
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2790
    1 Сингапурский доллар 0.7740
    1 Саудовский риял 0.2805
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4525
    1 Турецкая лира 0.4019
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1757
    1 Новый туркменский манат 0.3006
    1 Украинская гривна 0.0452
    100 Японских йен 0.8728
    1 Новозеландский доллар 0.7974
    Золото (1 унция) 1256,9296
    Серебро (1 унция) 17,1055
    Платина (1 унция) 1222,4240
    Палладий (1 унция) 800,5720
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