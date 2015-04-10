Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2015)

10 апреля, 2015 10:09

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0520 1 Евро 1.1235 1 Российский рубль 0.0203 1 Австралийский доллар 0.8104 1 Аргентинское песо 0.1190 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3439 1 Дирхам ОАЭ 0.2864 1 Южноафриканский рэнд 0.0882 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0410 100 Чилийских песо 0.1707 1 Китайский юань 0.1694 1 Датская крона 0.1504 1 Грузинский лари 0.4681 1 Гонконгский доллар 0.1357 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.5482 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1203 1 Швейцарский франк 1.0779 1 Израильский шекель 0.2658 1 Канадский доллар 0.8359 1 Кувейтский динар 3.4825 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2887 1 Мексиканское песо 0.0697 1 Молдавский лей 0.0599 1 Египетский фунт 0.1379 1 Норвежская крона 0.1301 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2790 1 Сингапурский доллар 0.7740 1 Саудовский риял 0.2805 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4525 1 Турецкая лира 0.4019 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1757 1 Новый туркменский манат 0.3006 1 Украинская гривна 0.0452 100 Японских йен 0.8728 1 Новозеландский доллар 0.7974 Золото (1 унция) 1256,9296 Серебро (1 унция) 17,1055 Платина (1 унция) 1222,4240 Палладий (1 унция) 800,5720