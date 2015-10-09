Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2015)

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,02% и составил 1,0478 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% и составил 1,1816 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,79% и составил 0,0171 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1819
|1 Российский рубль
|0.0171
|1 Австралийский доллар
|0.7525
|1 Аргентинское песо
|0.1115
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2769
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0788
|100 Вон Республики Корея
|0.0909
|1 Чешская крона
|0.0435
|100 Чилийских песо
|0.1546
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1584
|1 Грузинский лари
|0.4384
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0162
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6104
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1270
|1 Швейцарский франк
|1.0843
|1 Израильский шекель
|0.2718
|1 Канадский доллар
|0.8077
|1 Кувейтский динар
|3.4675
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2537
|1 Мексиканское песо
|0.0637
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1287
|100 Узбекских сум
|0.0398
|1 Польский злотый
|0.2800
|1 Сингапурский доллар
|0.7475
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4764
|1 Турецкая лира
|0.3623
|1 Тайваньский доллар
|0.0325
|1 Таджикский сомони
|0.1622
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8734
|1 Новозеландский доллар
|0.6994
|Золото (1 унция)
|1194,4920
|Серебро (1 унция)
|16,4767
|Платина (1 унция)
|978,6452
|Палладий (1 унция)
|727,1732
Tural İbadlıАвтор новости
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