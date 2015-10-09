 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2015)

    1 доллар - 1,0478 манат

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,02% и составил 1,0478 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% и составил 1,1816 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,79% и составил 0,0171 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0478
    1 Евро 1.1819
    1 Российский рубль 0.0171
    1 Австралийский доллар 0.7525
    1 Аргентинское песо 0.1115
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2769
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0788
    100 Вон Республики Корея 0.0909
    1 Чешская крона 0.0435
    100 Чилийских песо 0.1546
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1584
    1 Грузинский лари 0.4384
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0162
    1 Английский фунт стерлингов 1.6104
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1270
    1 Швейцарский франк 1.0843
    1 Израильский шекель 0.2718
    1 Канадский доллар 0.8077
    1 Кувейтский динар 3.4675
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2537
    1 Мексиканское песо 0.0637
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1287
    100 Узбекских сум 0.0398
    1 Польский злотый 0.2800
    1 Сингапурский доллар 0.7475
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4764
    1 Турецкая лира 0.3623
    1 Тайваньский доллар 0.0325
    1 Таджикский сомони 0.1622
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0493
    100 Японских йен 0.8734
    1 Новозеландский доллар 0.6994
    Золото (1 унция) 1194,4920
    Серебро (1 унция) 16,4767
    Платина (1 унция) 978,6452
    Палладий (1 унция) 727,1732
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi