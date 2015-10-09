Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2015)

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подешевел на 0,02% и составил 1,0478 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% и составил 1,1816 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,79% и составил 0,0171 маната.