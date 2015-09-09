Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2015)

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0483 манат.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,23% - до 1,1717 маната.
Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,31% - до 0,0154 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1717
|1 Российский рубль
|0.0154
|1 Австралийский доллар
|0.7395
|1 Аргентинское песо
|0.1123
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2745
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0772
|100 Вон Республики Корея
|0.0880
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1517
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1570
|1 Грузинский лари
|0.4409
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6141
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1245
|1 Швейцарский франк
|1.0700
|1 Израильский шекель
|0.2687
|1 Канадский доллар
|0.7951
|1 Кувейтский динар
|3.4687
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2420
|1 Мексиканское песо
|0.0625
|1 Молдавский лей
|0.0545
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1272
|100 Узбекских сум
|0.0402
|1 Польский злотый
|0.2772
|1 Сингапурский доллар
|0.7415
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4711
|1 Турецкая лира
|0.3495
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0460
|100 Японских йен
|0.8710
|1 Новозеландский доллар
|0.6690
|Золото (1 унция)
|1175,3015
|Серебро (1 унция)
|15,5358
|Платина (1 унция)
|1046,2034
|Палладий (1 унция)
|623,7385
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook