Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2015)

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1615
|1 Российский рубль
|0.0182
|1 Австралийский доллар
|0.7825
|1 Аргентинское песо
|0.1150
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3241
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0836
|100 Вон Республики Корея
|0.0923
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1609
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1557
|1 Грузинский лари
|0.4650
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6126
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1239
|1 Швейцарский франк
|1.1096
|1 Израильский шекель
|0.2767
|1 Канадский доллар
|0.8247
|1 Кувейтский динар
|3.4677
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2757
|1 Мексиканское песо
|0.0663
|1 Молдавский лей
|0.0552
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1277
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2744
|1 Сингапурский доллар
|0.7767
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4639
|1 Турецкая лира
|0.3904
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.3018
|1 Украинская гривна
|0.0480
|100 Японских йен
|0.8660
|1 Новозеландский доллар
|0.7054
|Золото (1 унция)
|1215,0348
|Серебро (1 унция)
|15,8447
|Платина (1 унция)
|1065,5808
|Палладий (1 унция)
|673,3296
Tural İbadlıАвтор новости
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