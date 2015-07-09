Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2015)

9 июля, 2015 09:42

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0488 1 Евро 1.1615 1 Российский рубль 0.0182 1 Австралийский доллар 0.7825 1 Аргентинское песо 0.1150 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3241 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0836 100 Вон Республики Корея 0.0923 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1609 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1557 1 Грузинский лари 0.4650 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6126 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1239 1 Швейцарский франк 1.1096 1 Израильский шекель 0.2767 1 Канадский доллар 0.8247 1 Кувейтский динар 3.4677 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2757 1 Мексиканское песо 0.0663 1 Молдавский лей 0.0552 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1277 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2744 1 Сингапурский доллар 0.7767 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4639 1 Турецкая лира 0.3904 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.3018 1 Украинская гривна 0.0480 100 Японских йен 0.8660 1 Новозеландский доллар 0.7054 Золото (1 унция) 1215,0348 Серебро (1 унция) 15,8447 Платина (1 унция) 1065,5808 Палладий (1 унция) 673,3296