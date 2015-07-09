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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2015)

    1 доллар - 1,0488 манат

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1615
    1 Российский рубль 0.0182
    1 Австралийский доллар 0.7825
    1 Аргентинское песо 0.1150
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3241
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0836
    100 Вон Республики Корея 0.0923
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1609
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1557
    1 Грузинский лари 0.4650
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6126
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1239
    1 Швейцарский франк 1.1096
    1 Израильский шекель 0.2767
    1 Канадский доллар 0.8247
    1 Кувейтский динар 3.4677
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2757
    1 Мексиканское песо 0.0663
    1 Молдавский лей 0.0552
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1277
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2744
    1 Сингапурский доллар 0.7767
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4639
    1 Турецкая лира 0.3904
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.3018
    1 Украинская гривна 0.0480
    100 Японских йен 0.8660
    1 Новозеландский доллар 0.7054
    Золото (1 унция) 1215,0348
    Серебро (1 унция) 15,8447
    Платина (1 унция) 1065,5808
    Палладий (1 унция) 673,3296
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