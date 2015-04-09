 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2015)

    Доллар и евро подешевели, рубль подорожал

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0515
    1 Евро 1.1330
    1 Российский рубль 0.0196
    1 Австралийский доллар 0.8088
    1 Аргентинское песо 0.1189
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3448
    1 Дирхам ОАЭ 0.2863
    1 Южноафриканский рэнд 0.0889
    100 Вон Республики Корея 0.0962
    1 Чешская крона 0.0414
    100 Чилийских песо 0.1719
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1516
    1 Грузинский лари 0.4679
    1 Гонконгский доллар 0.1357
    1 Индийская рупия 0.0169
    1 Английский фунт стерлингов 1.5644
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1212
    1 Швейцарский франк 1.0864
    1 Израильский шекель 0.2673
    1 Канадский доллар 0.8376
    1 Кувейтский динар 3.4887
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2899
    1 Мексиканское песо 0.0705
    1 Молдавский лей 0.0598
    1 Египетский фунт 0.1378
    1 Норвежская крона 0.1304
    100 Узбекских сум 0.0420
    1 Польский злотый 0.2829
    1 Сингапурский доллар 0.7753
    1 Саудовский риял 0.2803
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4583
    1 Турецкая лира 0.4044
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1756
    1 Новый туркменский манат 0.3005
    1 Украинская гривна 0.0447
    100 Японских йен 0.8740
    1 Новозеландский доллар 0.7943
    Золото (1 унция) 1269,4234
    Серебро (1 унция) 17,2341
    Платина (1 унция) 1229,2035
    Палладий (1 унция) 803,3460
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi