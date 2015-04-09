Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2015)

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0515
|1 Евро
|1.1330
|1 Российский рубль
|0.0196
|1 Австралийский доллар
|0.8088
|1 Аргентинское песо
|0.1189
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3448
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2863
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0889
|100 Вон Республики Корея
|0.0962
|1 Чешская крона
|0.0414
|100 Чилийских песо
|0.1719
|1 Китайский юань
|0.1695
|1 Датская крона
|0.1516
|1 Грузинский лари
|0.4679
|1 Гонконгский доллар
|0.1357
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5644
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1212
|1 Швейцарский франк
|1.0864
|1 Израильский шекель
|0.2673
|1 Канадский доллар
|0.8376
|1 Кувейтский динар
|3.4887
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2899
|1 Мексиканское песо
|0.0705
|1 Молдавский лей
|0.0598
|1 Египетский фунт
|0.1378
|1 Норвежская крона
|0.1304
|100 Узбекских сум
|0.0420
|1 Польский злотый
|0.2829
|1 Сингапурский доллар
|0.7753
|1 Саудовский риял
|0.2803
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4583
|1 Турецкая лира
|0.4044
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.3005
|1 Украинская гривна
|0.0447
|100 Японских йен
|0.8740
|1 Новозеландский доллар
|0.7943
|Золото (1 унция)
|1269,4234
|Серебро (1 унция)
|17,2341
|Платина (1 унция)
|1229,2035
|Палладий (1 унция)
|803,3460
Nərmin RəhimovaАвтор новости