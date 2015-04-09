Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2015)

9 апреля, 2015 10:25

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0515 1 Евро 1.1330 1 Российский рубль 0.0196 1 Австралийский доллар 0.8088 1 Аргентинское песо 0.1189 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3448 1 Дирхам ОАЭ 0.2863 1 Южноафриканский рэнд 0.0889 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0414 100 Чилийских песо 0.1719 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1516 1 Грузинский лари 0.4679 1 Гонконгский доллар 0.1357 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.5644 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1212 1 Швейцарский франк 1.0864 1 Израильский шекель 0.2673 1 Канадский доллар 0.8376 1 Кувейтский динар 3.4887 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2899 1 Мексиканское песо 0.0705 1 Молдавский лей 0.0598 1 Египетский фунт 0.1378 1 Норвежская крона 0.1304 100 Узбекских сум 0.0420 1 Польский злотый 0.2829 1 Сингапурский доллар 0.7753 1 Саудовский риял 0.2803 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4583 1 Турецкая лира 0.4044 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.3005 1 Украинская гривна 0.0447 100 Японских йен 0.8740 1 Новозеландский доллар 0.7943 Золото (1 унция) 1269,4234 Серебро (1 унция) 17,2341 Платина (1 унция) 1229,2035 Палладий (1 унция) 803,3460