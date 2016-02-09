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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2016)

    1 доллар - 1,5787 маната

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5787
    1 Евро 1.7695
    1 Российский рубль 0.0201
    1 Австралийский доллар 1.1101
    1 Аргентинское песо 0.1106
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.4050
    1 Дирхам ОАЭ 0.4298
    1 Южноафриканский рэнд 0.0970
    100 Вон Республики Корея 0.1307
    1 Чешская крона 0.0654
    100 Чилийских песо 0.2215
    1 Китайский юань 0.2401
    1 Датская крона 0.2371
    1 Грузинский лари 0.6358
    1 Гонконгский доллар 0.2026
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.2765
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1870
    1 Швейцарский франк 1.6034
    1 Израильский шекель 0.4053
    1 Канадский доллар 1.1327
    1 Кувейтский динар 5.2583
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0209
    100 Ливанских фунтов 0.1047
    1 Малазийский ринггит 0.3795
    1 Мексиканское песо 0.0842
    1 Молдавский лей 0.0786
    1 Египетский фунт 0.2016
    1 Норвежская крона 0.1841
    100 Узбекских сум 0.0556
    1 Польский злотый 0.3962
    1 Сингапурский доллар 1.1241
    1 Саудовский риал 0.4210
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2011
    1 Турецкая лира 0.5344
    1 Тайваньский доллар 0.0472
    1 Таджикский сомони 0.2013
    1 Новый туркменский манат 0.4646
    1 Украинская гривна 0.0608
    100 Японских йен 1.3782
    1 Новозеландский доллар 1.0400
    Золото (1 унция) 1883,7838
    Серебро (1 унция) 24,2473
    Платина (1 унция) 1441,3531
    Палладий (1 унция) 783,0352
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