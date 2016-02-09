Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2016)

9 февраля, 2016 09:31

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.5787 1 Евро 1.7695 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 1.1101 1 Аргентинское песо 0.1106 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.4050 1 Дирхам ОАЭ 0.4298 1 Южноафриканский рэнд 0.0970 100 Вон Республики Корея 0.1307 1 Чешская крона 0.0654 100 Чилийских песо 0.2215 1 Китайский юань 0.2401 1 Датская крона 0.2371 1 Грузинский лари 0.6358 1 Гонконгский доллар 0.2026 1 Индийская рупия 0.0232 1 Английский фунт стерлингов 2.2765 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.6034 1 Израильский шекель 0.4053 1 Канадский доллар 1.1327 1 Кувейтский динар 5.2583 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0209 100 Ливанских фунтов 0.1047 1 Малазийский ринггит 0.3795 1 Мексиканское песо 0.0842 1 Молдавский лей 0.0786 1 Египетский фунт 0.2016 1 Норвежская крона 0.1841 100 Узбекских сум 0.0556 1 Польский злотый 0.3962 1 Сингапурский доллар 1.1241 1 Саудовский риал 0.4210 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2011 1 Турецкая лира 0.5344 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.2013 1 Новый туркменский манат 0.4646 1 Украинская гривна 0.0608 100 Японских йен 1.3782 1 Новозеландский доллар 1.0400 Золото (1 унция) 1883,7838 Серебро (1 унция) 24,2473 Платина (1 унция) 1441,3531 Палладий (1 унция) 783,0352