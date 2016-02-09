Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2016)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5787
|1 Евро
|1.7695
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|1.1101
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.4050
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4298
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0970
|100 Вон Республики Корея
|0.1307
|1 Чешская крона
|0.0654
|100 Чилийских песо
|0.2215
|1 Китайский юань
|0.2401
|1 Датская крона
|0.2371
|1 Грузинский лари
|0.6358
|1 Гонконгский доллар
|0.2026
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2765
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.6034
|1 Израильский шекель
|0.4053
|1 Канадский доллар
|1.1327
|1 Кувейтский динар
|5.2583
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0209
|100 Ливанских фунтов
|0.1047
|1 Малазийский ринггит
|0.3795
|1 Мексиканское песо
|0.0842
|1 Молдавский лей
|0.0786
|1 Египетский фунт
|0.2016
|1 Норвежская крона
|0.1841
|100 Узбекских сум
|0.0556
|1 Польский злотый
|0.3962
|1 Сингапурский доллар
|1.1241
|1 Саудовский риал
|0.4210
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2011
|1 Турецкая лира
|0.5344
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.2013
|1 Новый туркменский манат
|0.4646
|1 Украинская гривна
|0.0608
|100 Японских йен
|1.3782
|1 Новозеландский доллар
|1.0400
|Золото (1 унция)
|1883,7838
|Серебро (1 унция)
|24,2473
|Платина (1 унция)
|1441,3531
|Палладий (1 унция)
|783,0352
Economic DepartmentАвтор новости
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