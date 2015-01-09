Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2015)

9 января, 2015 10:27

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9262 1 Российский рубль 0.0131 1 Австралийский доллар 0.6385 1 Аргентинское песо 0.0913 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2946 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0677 100 Вон Республики Корея 0.0720 1 Чешская крона 0.0332 100 Чилийских песо 0.1280 1 Китайский юань 0.1264 1 Датская крона 0.1245 1 Грузинский лари 0.4132 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1841 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0978 1 Швейцарский франк 0.7721 1 Израильский шекель 0.1983 1 Канадский доллар 0.6637 1 Кувейтский динар 2.6680 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2207 1 Мексиканское песо 0.0535 1 Молдавский лей 0.0501 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1030 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2161 1 Сингапурский доллар 0.5872 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1187 1 Турецкая лира 0.3412 1 Тайваньский доллар 0.0245 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2228 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6575 1 Новозеландский доллар 0.6148 Золото (1 унция) 953.4382 Серебро (1 унция) 12.8389 Платина (1 унция) 957.7524 Палладий (1 унция) 620.4604