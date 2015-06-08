Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2015)

8 июня, 2015 10:11

Баку. 8июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0487 1 Евро 1.1645 1 Российский рубль 0.0186 1 Австралийский доллар 0.7985 1 Аргентинское песо 0.1163 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3337 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0833 100 Вон Республики Корея 0.0937 1 Чешская крона 0.0424 100 Чилийских песо 0.1647 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1561 1 Грузинский лари 0.4592 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6009 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1248 1 Швейцарский франк 1.1142 1 Израильский шекель 0.2714 1 Канадский доллар 0.8415 1 Кувейтский динар 3.4704 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0178 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2786 1 Мексиканское песо 0.0666 1 Молдавский лей 0.0572 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1317 100 Узбекских сум 0.0413 1 Польский злотый 0.2799 1 Сингапурский доллар 0.7710 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4697 1 Турецкая лира 0.3810 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.8361 1 Новозеландский доллар 0.7392 Золото (1 унция) 1231,46 Серебро (1 унция) 16,9237 Платина (1 унция) 1153,27 Палладий (1 унция) 789,9438