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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2015)

    1 доллар - 1,0487 манат

    Баку. 8июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0487
    1 Евро 1.1645
    1 Российский рубль 0.0186
    1 Австралийский доллар 0.7985
    1 Аргентинское песо 0.1163
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3337
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0833
    100 Вон Республики Корея 0.0937
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1647
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1561
    1 Грузинский лари 0.4592
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6009
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1248
    1 Швейцарский франк 1.1142
    1 Израильский шекель 0.2714
    1 Канадский доллар 0.8415
    1 Кувейтский динар 3.4704
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0178
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2786
    1 Мексиканское песо 0.0666
    1 Молдавский лей 0.0572
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1317
    100 Узбекских сум 0.0413
    1 Польский злотый 0.2799
    1 Сингапурский доллар 0.7710
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4697
    1 Турецкая лира 0.3810
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0493
    100 Японских йен 0.8361
    1 Новозеландский доллар 0.7392
    Золото (1 унция) 1231,46
    Серебро (1 унция) 16,9237
    Платина (1 унция) 1153,27
    Палладий (1 унция) 789,9438
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