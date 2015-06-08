Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2015)

Баку. 8июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0487
|1 Евро
|1.1645
|1 Российский рубль
|0.0186
|1 Австралийский доллар
|0.7985
|1 Аргентинское песо
|0.1163
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3337
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0833
|100 Вон Республики Корея
|0.0937
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1647
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1561
|1 Грузинский лари
|0.4592
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6009
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1248
|1 Швейцарский франк
|1.1142
|1 Израильский шекель
|0.2714
|1 Канадский доллар
|0.8415
|1 Кувейтский динар
|3.4704
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0178
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2786
|1 Мексиканское песо
|0.0666
|1 Молдавский лей
|0.0572
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1317
|100 Узбекских сум
|0.0413
|1 Польский злотый
|0.2799
|1 Сингапурский доллар
|0.7710
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4697
|1 Турецкая лира
|0.3810
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8361
|1 Новозеландский доллар
|0.7392
|Золото (1 унция)
|1231,46
|Серебро (1 унция)
|16,9237
|Платина (1 унция)
|1153,27
|Палладий (1 унция)
|789,9438
Tural İbadlıАвтор новости
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