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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2015)

    1 доллар - 1,0490 манат

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1575
    1 Российский рубль 0.0184
    1 Австралийский доллар 0.7835
    1 Аргентинское песо 0.1150
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3342
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0846
    100 Вон Республики Корея 0.0928
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1635
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1551
    1 Грузинский лари 0.4647
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0166
    1 Английский фунт стерлингов 1.6353
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1237
    1 Швейцарский франк 1.1113
    1 Израильский шекель 0.2782
    1 Канадский доллар 0.8286
    1 Кувейтский динар 3.4669
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0169
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2756
    1 Мексиканское песо 0.0667
    1 Молдавский лей 0.0554
    1 Египетский фунт 0.1357
    1 Норвежская крона 0.1296
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2753
    1 Сингапурский доллар 0.7757
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4664
    1 Турецкая лира 0.3912
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0489
    100 Японских йен 0.8551
    1 Новозеландский доллар 0.6995
    Золото (1 унция) 1223,1340
    Серебро (1 унция) 16,4378
    Платина (1 унция) 1096,3030
    Палладий (1 унция) 702,8300
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