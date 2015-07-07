Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2015)

7 июля, 2015 09:52

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0490 1 Евро 1.1575 1 Российский рубль 0.0184 1 Австралийский доллар 0.7835 1 Аргентинское песо 0.1150 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3342 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0846 100 Вон Республики Корея 0.0928 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1635 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1551 1 Грузинский лари 0.4647 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0166 1 Английский фунт стерлингов 1.6353 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1237 1 Швейцарский франк 1.1113 1 Израильский шекель 0.2782 1 Канадский доллар 0.8286 1 Кувейтский динар 3.4669 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0169 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2756 1 Мексиканское песо 0.0667 1 Молдавский лей 0.0554 1 Египетский фунт 0.1357 1 Норвежская крона 0.1296 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2753 1 Сингапурский доллар 0.7757 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4664 1 Турецкая лира 0.3912 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3003 1 Украинская гривна 0.0489 100 Японских йен 0.8551 1 Новозеландский доллар 0.6995 Золото (1 унция) 1223,1340 Серебро (1 унция) 16,4378 Платина (1 унция) 1096,3030 Палладий (1 унция) 702,8300