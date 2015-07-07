Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2015)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1575
|1 Российский рубль
|0.0184
|1 Австралийский доллар
|0.7835
|1 Аргентинское песо
|0.1150
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3342
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0846
|100 Вон Республики Корея
|0.0928
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1635
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1551
|1 Грузинский лари
|0.4647
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0166
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6353
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1237
|1 Швейцарский франк
|1.1113
|1 Израильский шекель
|0.2782
|1 Канадский доллар
|0.8286
|1 Кувейтский динар
|3.4669
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0169
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2756
|1 Мексиканское песо
|0.0667
|1 Молдавский лей
|0.0554
|1 Египетский фунт
|0.1357
|1 Норвежская крона
|0.1296
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2753
|1 Сингапурский доллар
|0.7757
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4664
|1 Турецкая лира
|0.3912
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0489
|100 Японских йен
|0.8551
|1 Новозеландский доллар
|0.6995
|Золото (1 унция)
|1223,1340
|Серебро (1 унция)
|16,4378
|Платина (1 унция)
|1096,3030
|Палладий (1 унция)
|702,8300
Tural İbadlıАвтор новости