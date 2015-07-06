Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2015)

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1577
|1 Российский рубль
|0.0187
|1 Австралийский доллар
|0.7851
|1 Аргентинское песо
|0.1153
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3347
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0848
|100 Вон Республики Корея
|0.0932
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1647
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1547
|1 Грузинский лари
|0.4646
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6320
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1234
|1 Швейцарский франк
|1.1106
|1 Израильский шекель
|0.2769
|1 Канадский доллар
|0.8317
|1 Кувейтский динар
|3.4658
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0169
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2756
|1 Мексиканское песо
|0.0664
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1304
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2755
|1 Сингапурский доллар
|0.7763
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4679
|1 Турецкая лира
|0.3863
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.8563
|1 Новозеландский доллар
|0.7008
|Золото (1 унция)
|1225,1796
|Серебро (1 унция)
|16,3539
|Платина (1 унция)
|1135,0180
|Палладий (1 унция)
|718,5650
Nərmin RəhimovaАвтор новости