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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2015)

    1 доллар - 1,0490 манат

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1577
    1 Российский рубль 0.0187
    1 Австралийский доллар 0.7851
    1 Аргентинское песо 0.1153
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3347
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0848
    100 Вон Республики Корея 0.0932
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1647
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1547
    1 Грузинский лари 0.4646
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6320
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1234
    1 Швейцарский франк 1.1106
    1 Израильский шекель 0.2769
    1 Канадский доллар 0.8317
    1 Кувейтский динар 3.4658
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0169
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2756
    1 Мексиканское песо 0.0664
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1304
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2755
    1 Сингапурский доллар 0.7763
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4679
    1 Турецкая лира 0.3863
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.8563
    1 Новозеландский доллар 0.7008
    Золото (1 унция) 1225,1796
    Серебро (1 унция) 16,3539
    Платина (1 унция) 1135,0180
    Палладий (1 унция) 718,5650
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