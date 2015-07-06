Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2015)

6 июля, 2015 10:02

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0490 1 Евро 1.1577 1 Российский рубль 0.0187 1 Австралийский доллар 0.7851 1 Аргентинское песо 0.1153 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3347 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0848 100 Вон Республики Корея 0.0932 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1647 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1547 1 Грузинский лари 0.4646 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6320 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1234 1 Швейцарский франк 1.1106 1 Израильский шекель 0.2769 1 Канадский доллар 0.8317 1 Кувейтский динар 3.4658 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0169 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2756 1 Мексиканское песо 0.0664 1 Молдавский лей 0.0555 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1304 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2755 1 Сингапурский доллар 0.7763 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4679 1 Турецкая лира 0.3863 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3002 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.8563 1 Новозеландский доллар 0.7008 Золото (1 унция) 1225,1796 Серебро (1 унция) 16,3539 Платина (1 унция) 1135,0180 Палладий (1 унция) 718,5650