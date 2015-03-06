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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2015)

    1 евро - 1,1566 манат

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1566
    1 Российский рубль 0.0172
    1 Австралийский доллар 0.8187
    1 Аргентинское песо 0.1199
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3493
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0888
    100 Вон Республики Корея 0.0955
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1691
    1 Китайский юань 0.1674
    1 Датская крона 0.1552
    1 Грузинский лари 0.4885
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5997
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1257
    1 Швейцарский франк 1.0781
    1 Израильский шекель 0.2630
    1 Канадский доллар 0.8408
    1 Кувейтский динар 3.5294
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0171
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2874
    1 Мексиканское песо 0.0691
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1358
    100 Узбекских сум 0.0425
    1 Польский злотый 0.2792
    1 Сингапурский доллар 0.7664
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4658
    1 Турецкая лира 0.4026
    1 Тайваньский доллар 0.0334
    1 Таджикский сомони 0.1925
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0456
    100 Японских йен 0.8742
    1 Новозеландский доллар 0.7861
    Золото (1 унция) 1260,8980
    Серебро (1 унция) 16,9728
    Платина (1 унция) 1244,1140
    Палладий (1 унция) 868,5720
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