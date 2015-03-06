Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2015)

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1566
|1 Российский рубль
|0.0172
|1 Австралийский доллар
|0.8187
|1 Аргентинское песо
|0.1199
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3493
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0888
|100 Вон Республики Корея
|0.0955
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1691
|1 Китайский юань
|0.1674
|1 Датская крона
|0.1552
|1 Грузинский лари
|0.4885
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5997
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1257
|1 Швейцарский франк
|1.0781
|1 Израильский шекель
|0.2630
|1 Канадский доллар
|0.8408
|1 Кувейтский динар
|3.5294
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0171
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2874
|1 Мексиканское песо
|0.0691
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1358
|100 Узбекских сум
|0.0425
|1 Польский злотый
|0.2792
|1 Сингапурский доллар
|0.7664
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4658
|1 Турецкая лира
|0.4026
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1925
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0456
|100 Японских йен
|0.8742
|1 Новозеландский доллар
|0.7861
|Золото (1 унция)
|1260,8980
|Серебро (1 унция)
|16,9728
|Платина (1 унция)
|1244,1140
|Палладий (1 унция)
|868,5720
Tural İbadlıАвтор новости