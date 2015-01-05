 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2015)

    1 рубль - 0,0134 манатов
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9367
    1 Российский рубль 0.0134
    1 Австралийский доллар 0.6321
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.2912
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0668
    100 Вон Республики Корея 0.0707
    1 Чешская крона 0.0340
    100 Чилийских песо 0.1278
    1 Китайский юань 0.1261
    1 Датская крона 0.1258
    1 Грузинский лари 0.4166
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0124
    1 Английский фунт стерлингов 1.1991
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0984
    1 Швейцарский франк 0.7793
    1 Израильский шекель 0.1995
    1 Канадский доллар 0.6641
    1 Кувейтский динар 2.6698
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0133
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2215
    1 Мексиканское песо 0.0528
    1 Молдавский лей 0.0503
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1026
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2179
    1 Сингапурский доллар 0.5870
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1364
    1 Турецкая лира 0.3346
    1 Тайваньский доллар 0.0245
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6506
    1 Новозеландский доллар 0.5989
    Золото (1 унция) 919.3168
    Серебро (1 унция) 12.5153
    Платина (1 унция) 935.7892
    Палладий (1 унция) 620.4604
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi