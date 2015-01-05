Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2015)

5 января, 2015 10:27

Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9367 1 Российский рубль 0.0134 1 Австралийский доллар 0.6321 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.2912 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0668 100 Вон Республики Корея 0.0707 1 Чешская крона 0.0340 100 Чилийских песо 0.1278 1 Китайский юань 0.1261 1 Датская крона 0.1258 1 Грузинский лари 0.4166 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0124 1 Английский фунт стерлингов 1.1991 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0984 1 Швейцарский франк 0.7793 1 Израильский шекель 0.1995 1 Канадский доллар 0.6641 1 Кувейтский динар 2.6698 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0133 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2215 1 Мексиканское песо 0.0528 1 Молдавский лей 0.0503 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1026 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2179 1 Сингапурский доллар 0.5870 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1364 1 Турецкая лира 0.3346 1 Тайваньский доллар 0.0245 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6506 1 Новозеландский доллар 0.5989 Золото (1 унция) 919.3168 Серебро (1 унция) 12.5153 Платина (1 унция) 935.7892 Палладий (1 унция) 620.4604