Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2015)

|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9367
|1 Российский рубль
|0.0134
|1 Австралийский доллар
|0.6321
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.2912
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0668
|100 Вон Республики Корея
|0.0707
|1 Чешская крона
|0.0340
|100 Чилийских песо
|0.1278
|1 Китайский юань
|0.1261
|1 Датская крона
|0.1258
|1 Грузинский лари
|0.4166
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0124
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1991
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0984
|1 Швейцарский франк
|0.7793
|1 Израильский шекель
|0.1995
|1 Канадский доллар
|0.6641
|1 Кувейтский динар
|2.6698
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0133
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2215
|1 Мексиканское песо
|0.0528
|1 Молдавский лей
|0.0503
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1026
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2179
|1 Сингапурский доллар
|0.5870
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1364
|1 Турецкая лира
|0.3346
|1 Тайваньский доллар
|0.0245
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6506
|1 Новозеландский доллар
|0.5989
|Золото (1 унция)
|919.3168
|Серебро (1 унция)
|12.5153
|Платина (1 унция)
|935.7892
|Палладий (1 унция)
|620.4604
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Tural İbadlıАвтор новости
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