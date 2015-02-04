Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2015)

4 февраля, 2015 10:09

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8996 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6136 1 Аргентинское песо 0.0907 100 Белорусских рублей 0.0050 1 Бразильский реал 0.2911 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0690 100 Вон Республики Корея 0.0722 1 Чешская крона 0.0324 100 Чилийских песо 0.1254 1 Китайский юань 0.1255 1 Датская крона 0.1209 1 Грузинский лари 0.3906 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1896 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0955 1 Швейцарский франк 0.8475 1 Израильский шекель 0.2016 1 Канадский доллар 0.6323 1 Кувейтский динар 2.6654 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0129 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2208 1 Мексиканское песо 0.0535 1 Молдавский лей 0.0434 1 Египетский фунт 0.1028 1 Норвежская крона 0.1041 100 Узбекских сум 0.0321 1 Польский злотый 0.2157 1 Сингапурский доллар 0.5838 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1059 1 Турецкая лира 0.3270 1 Тайваньский доллар 0.0250 1 Таджикский сомони 0.1418 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0481 100 Японских йен 0.6662 1 Новозеландский доллар 0.5819 Золото (1 унция) 991.6777 Серебро (1 унция) 13.6173 Платина (1 унция) 963.2432 Палладий (1 унция) 621.2448