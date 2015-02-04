Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2015)

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8996
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6136
|1 Аргентинское песо
|0.0907
|100 Белорусских рублей
|0.0050
|1 Бразильский реал
|0.2911
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0690
|100 Вон Республики Корея
|0.0722
|1 Чешская крона
|0.0324
|100 Чилийских песо
|0.1254
|1 Китайский юань
|0.1255
|1 Датская крона
|0.1209
|1 Грузинский лари
|0.3906
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1896
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0955
|1 Швейцарский франк
|0.8475
|1 Израильский шекель
|0.2016
|1 Канадский доллар
|0.6323
|1 Кувейтский динар
|2.6654
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0129
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2208
|1 Мексиканское песо
|0.0535
|1 Молдавский лей
|0.0434
|1 Египетский фунт
|0.1028
|1 Норвежская крона
|0.1041
|100 Узбекских сум
|0.0321
|1 Польский злотый
|0.2157
|1 Сингапурский доллар
|0.5838
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1059
|1 Турецкая лира
|0.3270
|1 Тайваньский доллар
|0.0250
|1 Таджикский сомони
|0.1418
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0481
|100 Японских йен
|0.6662
|1 Новозеландский доллар
|0.5819
|Золото (1 унция)
|991.6777
|Серебро (1 унция)
|13.6173
|Платина (1 унция)
|963.2432
|Палладий (1 унция)
|621.2448
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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