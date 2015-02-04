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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2015)

    1 евро - 0,8996 манат

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8996
    1 Российский рубль 0.0120
    1 Австралийский доллар 0.6136
    1 Аргентинское песо 0.0907
    100 Белорусских рублей 0.0050
    1 Бразильский реал 0.2911
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0690
    100 Вон Республики Корея 0.0722
    1 Чешская крона 0.0324
    100 Чилийских песо 0.1254
    1 Китайский юань 0.1255
    1 Датская крона 0.1209
    1 Грузинский лари 0.3906
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1896
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0955
    1 Швейцарский франк 0.8475
    1 Израильский шекель 0.2016
    1 Канадский доллар 0.6323
    1 Кувейтский динар 2.6654
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0129
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2208
    1 Мексиканское песо 0.0535
    1 Молдавский лей 0.0434
    1 Египетский фунт 0.1028
    1 Норвежская крона 0.1041
    100 Узбекских сум 0.0321
    1 Польский злотый 0.2157
    1 Сингапурский доллар 0.5838
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1059
    1 Турецкая лира 0.3270
    1 Тайваньский доллар 0.0250
    1 Таджикский сомони 0.1418
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0481
    100 Японских йен 0.6662
    1 Новозеландский доллар 0.5819
    Золото (1 унция) 991.6777
    Серебро (1 унция) 13.6173
    Платина (1 унция) 963.2432
    Палладий (1 унция) 621.2448
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