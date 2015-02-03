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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2015)

    1 рубль - 0,0115 манат

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8889
    1 Российский рубль 0.0115
    1 Австралийский доллар 0.6007
    1 Аргентинское песо 0.0907
    100 Белорусских рублей 0.0050
    1 Бразильский реал 0.2876
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0681
    100 Вон Республики Корея 0.0713
    1 Чешская крона 0.0320
    100 Чилийских песо 0.1245
    1 Китайский юань 0.1254
    1 Датская крона 0.1194
    1 Грузинский лари 0.3925
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1784
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0944
    1 Швейцарский франк 0.8465
    1 Израильский шекель 0.1996
    1 Канадский доллар 0.6212
    1 Кувейтский динар 2.6589
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2161
    1 Мексиканское песо 0.0527
    1 Молдавский лей 0.0438
    1 Египетский фунт 0.1031
    1 Норвежская крона 0.1025
    100 Узбекских сум 0.0321
    1 Польский злотый 0.2122
    1 Сингапурский доллар 0.5800
    1 Саудовский риял 0.2089
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1058
    1 Турецкая лира 0.3220
    1 Тайваньский доллар 0.0248
    1 Таджикский сомони 0.1421
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0484
    100 Японских йен 0.6702
    1 Новозеландский доллар 0.5653
    Золото (1 унция) 998.1490
    Серебро (1 унция) 13.4953
    Платина (1 унция) 959.3212
    Палладий (1 унция) 606.3412
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