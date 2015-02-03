Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2015)

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8889
|1 Российский рубль
|0.0115
|1 Австралийский доллар
|0.6007
|1 Аргентинское песо
|0.0907
|100 Белорусских рублей
|0.0050
|1 Бразильский реал
|0.2876
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0681
|100 Вон Республики Корея
|0.0713
|1 Чешская крона
|0.0320
|100 Чилийских песо
|0.1245
|1 Китайский юань
|0.1254
|1 Датская крона
|0.1194
|1 Грузинский лари
|0.3925
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1784
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0944
|1 Швейцарский франк
|0.8465
|1 Израильский шекель
|0.1996
|1 Канадский доллар
|0.6212
|1 Кувейтский динар
|2.6589
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0130
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2161
|1 Мексиканское песо
|0.0527
|1 Молдавский лей
|0.0438
|1 Египетский фунт
|0.1031
|1 Норвежская крона
|0.1025
|100 Узбекских сум
|0.0321
|1 Польский злотый
|0.2122
|1 Сингапурский доллар
|0.5800
|1 Саудовский риял
|0.2089
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1058
|1 Турецкая лира
|0.3220
|1 Тайваньский доллар
|0.0248
|1 Таджикский сомони
|0.1421
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0484
|100 Японских йен
|0.6702
|1 Новозеландский доллар
|0.5653
|Золото (1 унция)
|998.1490
|Серебро (1 унция)
|13.4953
|Платина (1 унция)
|959.3212
|Палладий (1 унция)
|606.3412
Tural İbadlıАвтор новости
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