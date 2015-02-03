Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2015)

3 февраля, 2015 10:29

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8889 1 Российский рубль 0.0115 1 Австралийский доллар 0.6007 1 Аргентинское песо 0.0907 100 Белорусских рублей 0.0050 1 Бразильский реал 0.2876 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0681 100 Вон Республики Корея 0.0713 1 Чешская крона 0.0320 100 Чилийских песо 0.1245 1 Китайский юань 0.1254 1 Датская крона 0.1194 1 Грузинский лари 0.3925 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1784 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0944 1 Швейцарский франк 0.8465 1 Израильский шекель 0.1996 1 Канадский доллар 0.6212 1 Кувейтский динар 2.6589 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2161 1 Мексиканское песо 0.0527 1 Молдавский лей 0.0438 1 Египетский фунт 0.1031 1 Норвежская крона 0.1025 100 Узбекских сум 0.0321 1 Польский злотый 0.2122 1 Сингапурский доллар 0.5800 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1058 1 Турецкая лира 0.3220 1 Тайваньский доллар 0.0248 1 Таджикский сомони 0.1421 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0484 100 Японских йен 0.6702 1 Новозеландский доллар 0.5653 Золото (1 унция) 998.1490 Серебро (1 унция) 13.4953 Платина (1 унция) 959.3212 Палладий (1 унция) 606.3412