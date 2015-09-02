Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2015)

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,0479 манат.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,1813 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,09% - до 0,0157 маната.