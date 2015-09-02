Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2015)

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,0479 манат.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,1813 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,09% - до 0,0157 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1813
|1 Российский рубль
|0.0157
|1 Австралийский доллар
|0.7369
|1 Аргентинское песо
|0.1125
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2837
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0782
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1513
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1583
|1 Грузинский лари
|0.4427
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6049
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1239
|1 Швейцарский франк
|1.0887
|1 Израильский шекель
|0.2668
|1 Канадский доллар
|0.7922
|1 Кувейтский динар
|3.4692
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2484
|1 Мексиканское песо
|0.0619
|1 Молдавский лей
|0.0545
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1260
|100 Узбекских сум
|0.0404
|1 Польский злотый
|0.2779
|1 Сингапурский доллар
|0.7416
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4753
|1 Турецкая лира
|0.3576
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0480
|100 Японских йен
|0.871
|1 Новозеландский доллар
|0.6672
|Золото (1 унция)
|1197,0162
|Серебро (1 унция)
|15,2784
|Платина (1 унция)
|1053,1395
|Палладий (1 унция)
|626,6442
Tural İbadlıАвтор новости
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