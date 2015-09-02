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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2015)

    1 евро - 1,1813 манат

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,0479 манат.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,1813 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 3,09% - до 0,0157 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1813
    1 Российский рубль 0.0157
    1 Австралийский доллар 0.7369
    1 Аргентинское песо 0.1125
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2837
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0782
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1513
    1 Китайский юань 0.1646
    1 Датская крона 0.1583
    1 Грузинский лари 0.4427
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6049
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1239
    1 Швейцарский франк 1.0887
    1 Израильский шекель 0.2668
    1 Канадский доллар 0.7922
    1 Кувейтский динар 3.4692
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2484
    1 Мексиканское песо 0.0619
    1 Молдавский лей 0.0545
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1260
    100 Узбекских сум 0.0404
    1 Польский злотый 0.2779
    1 Сингапурский доллар 0.7416
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4753
    1 Турецкая лира 0.3576
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0480
    100 Японских йен 0.871
    1 Новозеландский доллар 0.6672
    Золото (1 унция) 1197,0162
    Серебро (1 унция) 15,2784
    Платина (1 унция) 1053,1395
    Палладий (1 унция) 626,6442
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