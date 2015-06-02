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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2015)

    Доллар подорожал, евро подешевел

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1470
    1 Российский рубль 0.0196
    1 Австралийский доллар 0.8013
    1 Аргентинское песо 0.1165
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3305
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0856
    100 Вон Республики Корея 0.0942
    1 Чешская крона 0.0418
    100 Чилийских песо 0.1682
    1 Китайский юань 0.1693
    1 Датская крона 0.1538
    1 Грузинский лари 0.4554
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.5959
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1224
    1 Швейцарский франк 1.1112
    1 Израильский шекель 0.2711
    1 Канадский доллар 0.8384
    1 Кувейтский динар 3.4620
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0181
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2837
    1 Мексиканское песо 0.0678
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1320
    100 Узбекских сум 0.0414
    1 Польский злотый 0.2785
    1 Сингапурский доллар 0.7745
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4572
    1 Турецкая лира 0.3917
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.8415
    1 Новозеландский доллар 0.7463
    Золото (1 унция) 1259,4150
    Серебро (1 унция) 17,5073
    Платина (1 унция) 1164,0064
    Палладий (1 унция) 811,3408
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