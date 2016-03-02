Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2016)

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,49% и составил 1,5764 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос и составил 1,7117 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,87% и составил 0,215 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5764 1 Евро 1.7117 1 Российский рубль 0.0215 1 Австралийский доллар 1.1398 1 Аргентинское песо 0.0998 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.4018 1 Дирхам ОАЭ 0.4292 1 Южноафриканский рэнд 0.1011 100 Вон Республики Корея 0.1278 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2287 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2295 1 Грузинский лари 0.6395 1 Гонконгский доллар 0.2027 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2005 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1829 1 Швейцарский франк 1.5777 1 Израильский шекель 0.4059 1 Канадский доллар 1.1741 1 Кувейтский динар 5.2459 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1045 1 Малазийский ринггит 0.3787 1 Мексиканское песо 0.0881 1 Молдавский лей 0.0789 1 Египетский фунт 0.2013 1 Норвежская крона 0.1823 100 Узбекских сум 0.0554 1 Польский злотый 0.3955 1 Сингапурский доллар 1.1239 1 Саудовский риал 0.4204 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1788 1 Турецкая лира 0.5365 1 Тайваньский доллар 0.0476 1 Таджикский сомони 0.2003 1 Новый туркменский манат 0.4643 1 Украинская гривна 0.0581 100 Японских йен 1.3846 1 Новозеландский доллар 1.0436 Золото (1 унция) 1949,2186 Серебро (1 унция) 23,3370 Платина (1 унция) 1486,5452 Палладий (1 унция) 805,5404