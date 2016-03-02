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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2016)

    1 доллар США - 1,5764 маната

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,49% и составил 1,5764 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос и составил 1,7117 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,87% и составил 0,215 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5764
    1 Евро 1.7117
    1 Российский рубль 0.0215
    1 Австралийский доллар 1.1398
    1 Аргентинское песо 0.0998
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.4018
    1 Дирхам ОАЭ 0.4292
    1 Южноафриканский рэнд 0.1011
    100 Вон Республики Корея 0.1278
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2287
    1 Китайский юань 0.2406
    1 Датская крона 0.2295
    1 Грузинский лари 0.6395
    1 Гонконгский доллар 0.2027
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2005
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1829
    1 Швейцарский франк 1.5777
    1 Израильский шекель 0.4059
    1 Канадский доллар 1.1741
    1 Кувейтский динар 5.2459
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1045
    1 Малазийский ринггит 0.3787
    1 Мексиканское песо 0.0881
    1 Молдавский лей 0.0789
    1 Египетский фунт 0.2013
    1 Норвежская крона 0.1823
    100 Узбекских сум 0.0554
    1 Польский злотый 0.3955
    1 Сингапурский доллар 1.1239
    1 Саудовский риал 0.4204
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1788
    1 Турецкая лира 0.5365
    1 Тайваньский доллар 0.0476
    1 Таджикский сомони 0.2003
    1 Новый туркменский манат 0.4643
    1 Украинская гривна 0.0581
    100 Японских йен 1.3846
    1 Новозеландский доллар 1.0436
    Золото (1 унция) 1949,2186
    Серебро (1 унция) 23,3370
    Платина (1 унция) 1486,5452
    Палладий (1 унция) 805,5404
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