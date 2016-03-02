Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2016)

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,49% и составил 1,5764 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос и составил 1,7117 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,87% и составил 0,215 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5764
|1 Евро
|1.7117
|1 Российский рубль
|0.0215
|1 Австралийский доллар
|1.1398
|1 Аргентинское песо
|0.0998
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.4018
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4292
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1011
|100 Вон Республики Корея
|0.1278
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2287
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2295
|1 Грузинский лари
|0.6395
|1 Гонконгский доллар
|0.2027
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2005
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1829
|1 Швейцарский франк
|1.5777
|1 Израильский шекель
|0.4059
|1 Канадский доллар
|1.1741
|1 Кувейтский динар
|5.2459
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1045
|1 Малазийский ринггит
|0.3787
|1 Мексиканское песо
|0.0881
|1 Молдавский лей
|0.0789
|1 Египетский фунт
|0.2013
|1 Норвежская крона
|0.1823
|100 Узбекских сум
|0.0554
|1 Польский злотый
|0.3955
|1 Сингапурский доллар
|1.1239
|1 Саудовский риал
|0.4204
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1788
|1 Турецкая лира
|0.5365
|1 Тайваньский доллар
|0.0476
|1 Таджикский сомони
|0.2003
|1 Новый туркменский манат
|0.4643
|1 Украинская гривна
|0.0581
|100 Японских йен
|1.3846
|1 Новозеландский доллар
|1.0436
|Золото (1 унция)
|1949,2186
|Серебро (1 унция)
|23,3370
|Платина (1 унция)
|1486,5452
|Палладий (1 унция)
|805,5404
Tural İbadlıАвтор новости
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