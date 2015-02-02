Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2015)

2 февраля, 2015 09:58

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8872 1 Российский рубль 0.0113 1 Австралийский доллар 0.6096 1 Аргентинское песо 0.0909 100 Белорусских рублей 0.0050 1 Бразильский реал 0.2924 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0675 100 Вон Республики Корея 0.0713 1 Чешская крона 0.0320 100 Чилийских песо 0.1238 1 Китайский юань 0.1253 1 Датская крона 0.1192 1 Грузинский лари 0.3868 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1828 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0949 1 Швейцарский франк 0.8478 1 Израильский шекель 0.1992 1 Канадский доллар 0.6159 1 Кувейтский динар 2.6579 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2161 1 Мексиканское песо 0.0523 1 Молдавский лей 0.0437 1 Египетский фунт 0.1031 1 Норвежская крона 0.1015 100 Узбекских сум 0.0322 1 Польский злотый 0.2120 1 Сингапурский доллар 0.5793 1 Саудовский риял 0.2087 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1058 1 Турецкая лира 0.3212 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1421 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0484 100 Японских йен 0.6664 1 Новозеландский доллар 0.5699 Золото (1 унция) 988.5401 Серебро (1 унция) 13.4818 Платина (1 унция) 957.7524 Палладий (1 унция) 607.9100