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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2015)

    1 евро - 0.8872 манат

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8872
    1 Российский рубль 0.0113
    1 Австралийский доллар 0.6096
    1 Аргентинское песо 0.0909
    100 Белорусских рублей 0.0050
    1 Бразильский реал 0.2924
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0675
    100 Вон Республики Корея 0.0713
    1 Чешская крона 0.0320
    100 Чилийских песо 0.1238
    1 Китайский юань 0.1253
    1 Датская крона 0.1192
    1 Грузинский лари 0.3868
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1828
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0949
    1 Швейцарский франк 0.8478
    1 Израильский шекель 0.1992
    1 Канадский доллар 0.6159
    1 Кувейтский динар 2.6579
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2161
    1 Мексиканское песо 0.0523
    1 Молдавский лей 0.0437
    1 Египетский фунт 0.1031
    1 Норвежская крона 0.1015
    100 Узбекских сум 0.0322
    1 Польский злотый 0.2120
    1 Сингапурский доллар 0.5793
    1 Саудовский риял 0.2087
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1058
    1 Турецкая лира 0.3212
    1 Тайваньский доллар 0.0247
    1 Таджикский сомони 0.1421
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0484
    100 Японских йен 0.6664
    1 Новозеландский доллар 0.5699
    Золото (1 унция) 988.5401
    Серебро (1 унция) 13.4818
    Платина (1 унция) 957.7524
    Палладий (1 унция) 607.9100
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