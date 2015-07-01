​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2015)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1679
|1 Российский рубль
|0.0190
|1 Австралийский доллар
|0.8103
|1 Аргентинское песо
|0.1152
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3379
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0863
|100 Вон Республики Корея
|0.0936
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1640
|1 Китайский юань
|0.1691
|1 Датская крона
|0.1566
|1 Грузинский лари
|0.4646
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6459
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1264
|1 Швейцарский франк
|1.1209
|1 Израильский шекель
|0.2779
|1 Канадский доллар
|0.8392
|1 Кувейтский динар
|3.4667
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0169
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2804
|1 Мексиканское песо
|0.0666
|1 Молдавский лей
|0.0560
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1334
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2786
|1 Сингапурский доллар
|0.7794
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4746
|1 Турецкая лира
|0.3911
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.8560
|1 Новозеландский доллар
|0.7137
|Золото (1 унция)
|1227,7935
|Серебро (1 унция)
|16,4405
|Платина (1 унция)
|1130,2830
|Палладий (1 унция)
|709,8345
Tural İbadlıАвтор новости
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